С 1 февраля городская больница Эжвинского района (ГБЭР) перешла на аутсорсинг: больничный пищеблок закрыли, а еду для пациентов теперь привозят «со стороны».



Сыктывкарка Татьяна Поповцева обратилась в «Трибуну» с письмом, где поделилась своими опасениями по этому поводу. По ее словам, мало того что уволили полтора десятка работников пищеблока, так и с доставкой пищи для больных могут возникнуть проблемы. Ведь нужны и особый транспорт, и специальная тара. Между тем в Эжвинской больнице 400 коек, и они не пустуют, особенно в последнее время. Следовательно, при пятиразовом питании больных в ГБЭР требуется порядка 2 тысяч порций в день.

Пищеблок действительно обветшал и требует ремонта. Но когда ремонт закончится, пищеблок больнице, скорее всего, не вернут. Как считают многие медики, это помещение понадобились Минздраву для того, чтобы компания «МИГ» разместила здесь централизованную лабораторию.

Интересное кино

Недавно депутаты от «Единой России» побывали в пищеблоке ГБЭР, а потом выложили в соцсетях «видеоотчет». Проводя для депутатов экскурсию по пустому пищеблоку, главврач больницы Олег Удоратин рассказывал Сергею Артееву, «как сильно воняло канализацией в цехе для нарезки овощей», еду готовили в алюминиевой посуде, вентиляция в ужасном состоянии. В общем, все требует замены и ремонта. По его словам, от закрытия пищеблока больница даже выиграет – сэкономленные средства направит на другие нужды медучреждения. Главврач заверяет, что при переходе на аутсорсинг качество питания станет лучше.

О дальнейшей судьбе помещения пищеблока пока неизвестно. В своем посте под видео депутат Артеев написал: «Пока руководство Минздрава РК с этим не определилось».

«Некоторые любят погорячее»

Один из пациентов больницы в группе «Наша Эжва» написал, что их «кормят, как бродячих собак». «Еда вся холодная, везут из города в тентованном прицепе, опаздывают, выгружают прямо в коридоре на пол, там где выносят трупы! Люди были в шоке».

«Трибуна» обратилась за комментариями к руководству ООО «Региональная производственная сеть продуктов питания» (РПС), которое отвечает за доставку питания в Эжвинскую больницу (кстати, «цена» контракта – 15 млн руб.).

– Мы работаем в рамках государственного контракта. По контракту заказчик – городская больница Эжвинского района – предоставляет тару, – рассказал заместитель генерального директора ООО «РПС» Андрей Щуплецов. – Мы каждый раз составляем акты, замеры температуры. Но дело в том, что когда еда доезжает до больницы, то какое-то время находится в пункте приема, а потом они поднимают еду на этажи. Больница не предоставила нам часть термопосуды, мы вынуждены были докупать ее на свои средства. Еду мы готовим сами, у нас есть арендованное производственное помещение в Дырносе. Место поставки еды определяется тоже заказчиком: куда нам сказали привозить, туда и привезли. Насколько мне известно, точку пункта выгрузки пищи уже перенесли, еду будем выгружать там, где у них был пищеблок.

Как сообщил А. Щуплецов, ООО «РПС» (зарегистрировано в Воркуте) является дочерним предприятием компании ООО «Дан», которая работает на рынке 11 лет в четырех регионах России. ООО «РПС» поставляет питание в детские дома, коррекционные школы в Сыктывкаре, в Воркуте – в детскую больницу, кожно-венерологический и туберкулезный диспансеры.

Екатерина МАКАРОВА.