Уже девять месяцев хозяева не могут попасть в собственные квартиры

«На птичьих правах»

На днях в редакцию обратилась группа сыктывкарцев, ставших жертвами бюрократических игр, ведущихся между обанкротившимся застройщиком и надзирающими конторами.

В роли жертв оказались владельцы квартир в доме на улице Домны Каликовой села Выльгорт. Этот дом был принят администрацией Сыктывдинского района в эксплуатацию еще в декабре прошлого года, однако заселиться в свои жилища хозяева до сих пор не могут. Хотя договоры долевого участия они заключили еще несколько лет назад, и деньги за квартиры уплачены полностью.

В Росреестре, куда в начале года дольщики обратились за регистрацией, им отказали, мотивировав это тем, что застройщик – ООО «Автономный дом» – построил здание с грубыми ошибками в техпаспорте, которые не исправлены. Кроме того выяснилось, что застройщик имеет многочисленные долги. А в службе судебных приставов шокированным дольщикам сообщили, что на имущество ООО «Автономный дом» наложено множество арестов, в числе «арестованных» числятся и их квартиры.

Магазин работает, деньги кончились

Далее начались хождения по мукам. Дольщики начали с администрации района и дошли до зампреда (теперь уже бывшего) правительства Коми Константина Лазарева. Пока чиновники думали-гадали, как решить проблему, застройщик провернул некую операцию.

Генеральный директор ООО «Автономный дом» Ирина Корсакова направила всем дольщикам уведомления о том, что в связи с тем, что она получила разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, им необходимо принять свою собственность во владение. Для этого нужно явиться на объект, осмотреть квартиру и подписать акт приемки. Если же этого не будет сделано, то по истечении двух месяцев застройщик имеет право составить акт в одностороннем порядке.

Судя по штампам на конвертах, уведомления были отправлены в конце февраля, получили их адресаты в марте, а письма были составлены якобы в начале января. То есть уведомления об истечении срока приемки были направлены уже после отведенного срока.

Другими словами, дольщики стали хозяевами квартир, но без оформления документов. Возникла тупиковая ситуация. Ведь без регистрации хозяин квартиры не может ее продать, он здесь не прописан, и если даже въедет, то проживать будет на «птичьих правах».

В настоящее время дом № 81 по ул. Домны Каликовой стоит незаселенный. Зато пристроенный к нему магазин уже вовсю работает.

Группа дольщиков вместе с участковым инспектором полиции недавно побывала в этом доме. Оказалось, что до завершения работ здесь еще далеко. В первом подъезде в квартирах нет входных дверей, перегородок, отсутствует горячее водоснабжение, не установлены некоторые сантехнические приборы. То есть работы здесь еще много. Но гендиректор заявляет, что денег на счетах нет (приставы наложили арест). В свою очередь дольщики же (или уже владельцы?) подозревают, что собранные с них деньги пошли на сооружение магазина, поэтому дом сдан с недоделками (хотя это лишь предположение – доказательств у них нет, а чтобы получить, необходимо официальное расследование).

Дольщики надеются, что после публикации в «Трибуне» оценку этой ситуации дадут правоохранительные органы.

Анатолий ПОЛЬКИН.