Про бродячих собак и кошек мы наслышаны, но бездомные коровы — это, как говорил мультяшный кот Матроскин, уже перебор. Однако все именно так: в окрестностях старинного села бродят две ухоженные коровы и теленок. Они — ничьи, то есть бродячие.

Бездомное стадо

Пасутся буренки на лугах вокруг поселения, однако далеко не уходят, порой заходят в село, где их кто-нибудь кормит, дети угощают хлебом. Из-за того, что коров не доят, вымя у них практически отсутствует. Появились они в селе где-то по весне, говорят, что теленок родился уже летом, на территории сельского кладбища. Выхаживала его, вероятно, сама мамаша. Похоже, что она кормит своего ребенка и сейчас.

Обо всем этом «Трибуне» рассказала Марина Михайловна, дочь которой является волонтером в собачьем приюте «Друг». На сайт «Друга» как раз и поступило сообщение о бездомных коровах, которые уже с зимы обретаются вокруг села Серегово. Пришли они, по всей вероятности, из деревни Кошки, где когда-то была молочная ферма. Весной на заброшенной ферме они питались остатками соломы, а потом выручила подросшая трава.

Но лето кончилось, впереди холода, а предстоящую зиму животные без крыши над головой не переживут…

Куда буренкам податься?

Люди, проявляющие милосердие к собакам, не могли остаться равнодушными к бездомным коровам. Марина Михайловна побывала в деревне Кошки, но следов пребывания коров не нашла: фермерское хозяйство «Елена» давно перестало существовать, животных отсюда увезли. Марина связалась с хозяйкой фермы Еленой, проживающей в Емве, но та заявила, что коров у нее давно нет, а те, что бродят по Серегово, к ней никакого отношения не имеют.

По словам Марины, она поговорила со знакомым фермером, который согласился приютить бездомных животных, однако у него есть опасения: коровы наверняка имеют хозяев, которые могут предъявить на них права. Да и вообще — нужны документы, разрешения, согласования, а все это требует времени и хлопот.

В администрации села корреспонденту «Трибуны» рассказали, что обращались в прокуратуру района, но оттуда пришел ответ, что такими вопросами она не занимается. Теперь руководитель администрации готовит обращение в полицию с просьбой найти хозяев или же признать их бесхозными. Лишь после этого можно будет предпринимать какие-то действия, чтобы пристроить животных.

Старожил села Вячеслав Сокерин поведал корреспонденту «Трибуны», что судьба буренок волнует практически каждого жителя Серегово, они знают им цену: когда-то в каждом доме была корова-кормилица. Наверное, некоторые могли бы приютить бездомных животных, но ведь могут возникнуть претензии…

Вячеслав Федорович выразил надежду, что полиция не станет тянуть время и определит принадлежность бездомных животных в кратчайшие сроки. А после этого им найдется хозяин, который озаботится судьбой бродячих коров. И они встретят холода уже под крышей, а не в чистом поле…

Анатолий ПОЛЬКИН.