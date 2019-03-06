В 30-градусные морозы жители печорских поселков остались без твердого топлива

Обитатели левобережных поселков Печорского района не припомнят такой суровой зимы, как нынешняя. Холодно не только на улице, но и в домах.

В селе Соколово 46 домовладений, где установлены угольные котлы, с начала года оставались без твердого топлива.

Жители левобережья по своим каналам выяснили, что на подъездных путях станции Кожва с декабря прошлого года стоят три вагона с углем. Чего ждут –согласования цены или когда «зимники» рухнут?

Пустые котлы

Еще 20 ноября 2018 г. на заседании Совета МР «Печора» руководитель поселения «Кожва» Татьяна Дячук поднимала вопрос об угле. В ответ прозвучало, что «вопрос решается». Глава муниципалитета Наталья Паншина посоветовала пока топить дровами. Ей, городской жительнице, не помешает знать, что охапка дров сгорает в угольном котле с тем же успехом, что и коробка спичек. Переделать котел на новый вид топлива — тоже обойдется в копеечку. И зима не ждет. Каждый день топить надо. В начале марта мороз держался под 30 градусов.

— Такой тяжелой зимы и я не припомню, хотя в моей жизни их было 68, — говорит депутат Совета СП «Озерный» Николай Пыстин. — У нас в поселке Кедровый Шор пять домовладений из тридцати не обеспечили углем. Это 20 тонн. Лично я имею запас на 1-2 дня. Уголь по льготной цене стоит 2,6 тыс. рублей за тонну. Отпускная цена со склада — около 6 тысяч рублей — кусается. Как быть пенсионеру или безработному? Я на каждой конференции местного отделения «Коми войтыр» твержу одно и то же: «Завезите людям уголь во дворы с осени так, чтобы на всю зиму хватило!» А толку?

Вам дрова не нужны?

Главе сельского поселения «Озерный» Константину Хохлову тоже обидно за своих земляков. Если в прошлом отопительном сезоне фронтальным погрузчиком для населения завезено твердое топливо и зиму 2017/2018 года те же кедровошорцы пережили нормально, то сейчас впору звать на помощь.

— Когда вышли все запасы угля, то и дровами не натопишься, — говорит Константин Юрьевич. — Предприниматели, которые занимаются заготовкой дров, сейчас загнаны в угол. Существующий запрет на сплошные рубки делает заготовку убыточной. Скоро свой бизнес закроет предприниматель К. Логинов из деревни Медвежская. Гектары для выборочной рубки у него есть, а дров — нет. Не растут поблизости столетние ели, сосны и березы. И электричество — не выход для обогрева. Тем более что в каждом населенном пункте установлены на столбах электросчетчики — все под контролем!

Жители левобережья сейчас охотятся, но только не на дичь — за углем. Вот что рассказал Н. Пыстин:

— Мой приятель из села Приуральское 3 марта поехал на удачу на угольный склад Печорского филиала Коми тепловой компании, который находится в п. Кожва. Удача была не на его стороне. 28 февраля другой мой сосед – кедровошорец – пытался затариться углем в компании «Альфатранс», что около станции Кожва. Не затарился. Его опередил житель Соколово, на складе подчистили даже угольную пыль.

Глава проехала мимо

Без угля остались и жители сельского поселения «Приуральское». В двух населенных пунктах, Приуральском и Даниловке, необеспеченные твердым топливом ходят греться к запасливым односельчанам или занимают друг у друга то уголь, то дрова.

И куда бедному селянину податься? Вопрос — без ответа. Правда, сельский активист Николай Анатольевич Пыстин хотел 1 марта задать его главе муниципального района Н. Паншиной, но она проехала мимо Кедрового Шора — спешила в СП «Приуральское». А ведь от развилки — всего-то километра полтора.

Как раз по случаю визита главы муниципалитета в СП «Приуральское» почистили главную дорогу. Теперь Наталью Паншину ждут в ГП «Кожва». В один из поселков, входящих в состав поселения, – Набережный –можно доехать с большим риском: два автомобиля в пути не разъедутся. Состояние дорог в районе такое же, как и отопление в домах соколовцев, кедровошорцев и приуральцев, куда не довезли уголь.

Топливный вопрос селянам обещают решить в ближайшее время. Правда, они сомневаются — подсчитывают тоннаж в трех вагонах, что стоят «на запасном пути». Хватит ли на всех желающих?

Анатолий НИКОЛАЕВ.