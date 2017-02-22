В 90-е годы Пичугина называли «теневым губернатором» Коми

В минувший понедельник Сыктывкарский городской суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте на два месяца вора в законе Юрия Пичугина.

Вместе с Пичугиным арестованы и люди из его ближайшего окружения: двукратный чемпион мира по каратэ Октай Эфендиев, Сергей Вануйто, Ахмед Исаев, Сергей Солдатов, Максим Абубакаров, Ломоно Азизов и Александр Егоров.

22 февраля по этому же делу был арестован и известный бизнесмен, владелец Сыктывкарского центрального рынка Алексей Рохлин. Еще двое фигурантов — Виктор Карпов и Махач Азизов – объявлены в розыск.

В официальных сообщениях сказано, что, по данным следствия, еще в 1994 г. Ю. Пичугин создал в Коми ОПГ, «объединенную целью совместного совершения тяжких и особо тяжких преступлений».

Деятельность ОПГ была широка и разнообразна. Условно ее можно разделить на два основных этапа.

1. 90-е годы. По версии следствия, «участники преступной группы, используя различные методы, в том числе физическое насилие, незаконно изымали у предпринимателей денежные средства для обеспечения их личной безопасности»… Проще говоря, речь идет о рэкете и «крышевании» бизнеса. Собранные деньги передавались в общую кассу («общак»).

2. «Нулевые» годы. Собранные преступным путем средства вкладывались в легальный бизнес — лесозаготовки, общественное питание и досуг, пассажирские и грузоперевозки.

Но за этими сухими формулировками не видно главного. Четверть века Юрий Пичугин властвовал на криминальном Олимпе Коми, контролировал уголовный мир (за исключением, может быть, «самостийной» Воркуты, где господствовала ОПГ Ифы-Козлова), а также теневой бизнес.

Степень влияния Юрия Викторовича была столь высока, что даже руководство региона предпочитало с ним не ссориться. Недаром в «лихие» 90-е Пичугина называли «теневым губернатором» Коми. По слухам, он разруливал не только конфликты среди криминалитета, но и выступал в качестве авторитетного арбитра в «неформальных» разборках местных предпринимателей.



51-летний Юрий Пичугин — «знаковая» для республики фигура,

олицетворяющая «лихое» время.

Парень из Жешарта

Он родился в 1965 году в Свердловской области. Вскоре семья Пичугиных переехала в Коми. Юрий вырос в поселке Жешарт Усть-Вымского района. Здесь же в 1983 г. получил свой первый срок — полтора года за кражу. В 1987 г. осужден за грабеж. В 1988 г. за злостное хулиганство на четыре года попал за решетку. В тюрьме судьба свела его с известным грузинским вором в законе Эдишером Стуруа, который и рекомендовал Пичугина на воровскую «корону».

Таким образом в 1990 г. 25-летний паренек из Жешарта сделал головокружительную, по криминальным меркам, карьеру. Он не обладал особой физической силой, но, по мнению всех, кто его знает, всегда выделялся исключительными волевыми качествами. И особенно трепетно относится к таким понятиям, как «воровская честь».

Поэтому нет ничего удивительного, что, выйдя на волю, свежеиспеченный вор в законе подмял под себя практически все уголовное сообщество Коми.

И не только уголовное. К нему достаточно лояльно относились и многие правоохранители. Тогда, в

90-е, в республике, как и везде, шел передел собственности, сопровождающийся криминальными разборками. И среди людей в погонах была популярна теория «контролируемой преступности».

— В сущности, Юра нормальный парень, — в неофициальных беседах говорили «стражи закона». — Всех контролирует и судит по справедливости. А если его посадить, начнется война группировок, неуправляемый хаос, «махновщина»…

Причем особую опасность, по мнению тогдашних милиционеров, представляли молодежные группировки.

Отрезанное ухо

В 90-е в столице Коми появилось несколько «спортивно-криминальных» группировок: «айвенговцы», «кононовцы», «скифовцы», «логиновцы» и т.д. Борцы, каратисты, самбисты, бодибилдеры, вышедшие из подвалов-«качалок», поначалу занимались банальным рэкетом. Те, кто поумнее (главари «айвенговцев», например), впоследствии ушли в легальный бизнес. Остальные постепенно исчезли в результате «естественного отбора».

В «лихие» годы эта зеленая, еще не хлебнувшая тюремной баланды молодежь вела себя крайне нагло. А с точки зрения блатных (традиционных бандитов) — безнравственно: не признавали авторитетов и воровских законов. В общем, молодые, глупые, «безбашенные»…

В 1997 году абсолютный чемпион Коми по бодибилдингу Максим Абубакаров (ставший затем ближайшим соратником Пичуги) во время драки в Кировском парке ударом кулака убил «скифовца» Николая Маслова.

А в ночь с 1 на 2 января 1998 г. уже сам Юрий Пичугин сотоварищи в том же парке провел карательную акцию против членов спортклуба «Скиф». Для устрашения одному из спортсменов отрезали ухо. Через пару дней «пичугинцы» провели еще одну экзекуцию. В результате «скифовцы» были полностью разгромлены, но и для экзекуторов эта история имела неприятные последствия. Правоохранители Коми, которые до сих пор смотрели на «проделки» Пичугина и Ко сквозь пальцы, были вынуждены отреагировать.

Пичуге, правда, дали возможность убраться из города. Затем объявили в федеральный розыск. Его задержали спустя несколько месяцев в Ростовской области и этапировали в Сыктывкар. А затем начались настоящие чудеса…

Чистоходова попала в СИЗО

Сначала из кабинета следователя МВД пропал целый том уголовного дела против Пичугина.

Потом в местных СМИ появились явно заказные, проплаченные криминалитетом статьи на тему «Свободу Юрию Пичугину!», где вор в законе представал чуть ли не в образе узника совести, подвергшегося несправедливым гонениям. А в апреле 99-го стало известно, что «сидельцы» СИЗО-1

якобы объявили массовую голодовку в знак солидарности с вором в законе.

Голодовка в СИЗО даже по тем временам — дело нешуточное. В ситуации разбиралась специальная комиссия во главе с депутатом Госдумы, экс-помощником прокурора Коми Ритой Чистоходовой.

Начальник Сыктывкарского изолятора Александр Ашаев провел депутата по камерам. Выяснилось, что, за исключением нескольких блатных, сидельцы о голодовке не объявляли. Сам же Ю. Пичугин регулярно получал щедрые передачи, включая красную икру и балык.

Поскольку сроки следствия поджимали, адвокаты Ю. Пичугина предложили «ход конем» — обратились к сыктывкарским психиатрам, которые немедленно дали заключение… о невменяемости Юрия Викторовича. Пришлось везти его в Москву, в институт им. Сербского, где независимые специалисты вынесли вердикт: абсолютно здоров!

На этом чудеса не закончились. 24 мая 1999 г. сыктывкарский судья Любовь Семукова неожиданно освободила Пичугина из-под стражи под смехотворный залог в 100 тысяч рублей. И он, естественно, немедленно скрылся.

Даже для коррумпированной правоохранительной системы это было уж слишком! Разразился скандал. Спустя несколько месяцев Пичугина все-таки задержали в Москве. Затем вора в законе судили… за хулиганство. Но тут же выпустили по амнистии.

В высшем свете

В «нулевые» годы региональные рамки для Ю. Пичугина стали тесны. Оперативное «руководство» республикой осуществляли его назначенцы, а сам Юрий Викторович обосновался в Москве, где вошел в высший свет криминального сообщества.

После убийства в 2009 году легендарного Япончика не менее знаменитый Дед Хасан сделал Пичугу своим ставленником. Выходец из Коми стал лидером так называемого славянского крыла российской мафии. И даже вышел на международный уровень, в частности, занялся переделом сфер влияния на Украине. В 2010 году во время воровской сходки в Одессе Пичугина задержали сотрудники СБУ и препроводили в Киевский СИЗО. Но уже в декабре 2011 года он вышел на свободу.

В январе 2017 г. в одном из московских ресторанов состоялась грандиозная сходка, где, как сообщали СМИ, должны были обсуждаться выборы нового главаря преступного мира — взамен арестованного в прошлом году Шакро Молодого (Захария Калашова).

В качестве основного претендента мог рассматриваться лидер славянского крыла Юрий Пичугин. Но эта затея с выборами явно не понравилась самому Шакро Молодому, который, даже будучи за решеткой, сохраняет свое влияние.

Эксперты не исключают версии, что Пичугина могли «сдать» конкуренты.

На протяжении почти четверти века Юрий Пичугин являлся вожаком криминального мира. И не только «по данным следствия». Об этом в Коми знает любой школьник. Не говоря уж о людях в погонах.

Но если не считать мелких статей типа «самоуправство» и «хулиганство», у Фемиды к Юрию Викторовичу до сих пор почему-то не было особых претензий. Почему они появились именно сейчас — вопрос, как говорится, интересный…

Владимир СУМАРОКОВ.