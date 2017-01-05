В аптеку придется ходить с бумажкой

Антибиотики будут продавать только по рецепту врача.

Ужесточение связано с тем, что в розничной аптечной сети сложилась тенденция к продаже лекарств без назначения врача, подлежащих рецептурному отпуску. Люди, имея возможность свободно приобретать сильнодействующие препараты, в том числе антибиотики, занимаются самолечением.

Как выяснил «Комиинформ», в перечень препаратов, отпускаемых строго по рецепту, входят антибиотики, нейролептики, психотропные вещества, ампульные и гормональные (контрацептивы и другое) препараты, а также средства для регуляции артериального давления. А все препараты безрецептурного отпуска для лечения скоротечных заболеваний (ОРВИ, грипп и другое), противовирусные и жаропонижающие будут отпускаться как прежде.

Между тем официального перечня препаратов, которые должны отпускаться строго по рецепту, в настоящий момент не существует. Фармацевты будут ориентироваться на инструкции к лекарствам.

Если вспомнить, какие уже сейчас очереди на прием к врачам, новое ужесточение приведет к еще большему скоплению людей в поликлиниках. Зато аптеки наверняка понесут финансовые потери: сейчас люди предпочитают обращаться за советом к фармацевтам — это экономит время.