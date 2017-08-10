В библиотеках читают приказ о том, что Воркуте они не нужны

В «столице мира» намереваются реализовать проект по сокращению библиотек. Житель Воркуты Андрей Рейшахрит сообщил, что несмотря на многочисленные обращения граждан к главе Коми, министерство культуры, туризма и архивного дела региона, администрация города намерены реализовать новый план по закрытию библиотек, в том числе и детских, сообщает ОНФ.

Планы по сокращению следуют из приказа управления культуры администрации Воркуты о мерах по «оптимизации» бюджетных расходов.

Вход через сцену…

Централизованная библиотечная система» (ЦБС) города Воркуты состоит из девяти библиотек – семи филиалов ЦБС, в том числе филиала №2 – детской библиотеки, Центральной городской библиотеки и Центральной детско-юношеской библиотеки.

С 1 октября 2017 г. будут закрыты детская библиотека-филиал №2 и библиотека-филиал №5 в Шахтерском районе, где проживает свыше 17 тысяч жителей. Библиотеку в поселке Северном и вовсе перенесут в местный Дом культуры. Однако там неприспособленные помещения: входить в библиотеку придется… через сцену. А главное, там нет возможности разместить фонд в количестве 30 тысяч книг. Библиотека окажется фактически недоступной для читателей.

Центральная детско-юношеская библиотека также будет реорганизована – юношеский отдел переведен в Центральную городскую библиотеку.

– Я категорически против перевода библиотек в неприспособленные помещения, – заявила «Трибуне» директор Муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Воркуты Наталья Кузьмина. – Особенно больно это бьет по детской библиотеке. Такая должна быть пусть даже и одна, но обязательно большая, в центре города и обязательно в хорошем помещении. Мы растем, развиваемся, недавно спонсор подарил нам 1700 экземпляров новых книг. Кстати, расходы на коммуналку у нас невелики.

О чем молчит министр культуры?

Представители администрации муниципалитета обосновывают оптимизацию экономией коммунальных расходов. При этом в обращении жителей города в ОНФ говорится, что в Воркуте целые кварталы полупустых домов, содержание которых оплачивается из городского бюджета – расходы на библиотеки по сравнению с этим минимальны.

Причем часть библиотек-филиалов занимают площади на безвозмездной основе и коммунальные расходы не несут.

Активист ОНФ Татьяна Астарханова считает, что сокращение числа жителей Воркуты не может служить аргументом при «оптимизации». Город состоит из поселков, которые разбросаны на большом расстоянии. Из-за морозов, метелей, полярной ночи добираться в учреждения культуры жителям будет сложно.

В 1986 г. в Воркуте было 37 библиотек, сейчас осталось только 9. «В городе идет планомерное, целенаправленное уничтожение библиотечной системы», – отмечают общественники.

Корреспондент «Трибуны» попытался получить комментарий и в Министерстве культуры Коми, однако в отделе библиотечного, музейного и архивного дела ситуацию комментировать не стали, посоветовав обратиться к министру.

Ответа от министра Сергея Емельянова также не последовало…

Нина ВЕТЛУГИНА.