В Большелуге пройдут масштабные соревнования

Акцизы на автомобильное топливо выросли с 1 января 2018 года.

Завершен прием документов от претендентов на пост руководителя администрации Печоры.

Еще одна ледовая переправа прошла освидетельствование в Государственной инспекции по маломерным судам. Движение автомобилей открыто через реку Нижний Двойник, ледовая дорога находится в 100 километрах от административного центра Ижемского района — села Ижма – и соединяет его с селом Кипиево.

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим с визитом побывал в ИК-25.

Госпожнадзор Коми нагрянул с внезапными проверками в соцучреждения.

Сокращена допустимая штатная численность МВД России.

В новогоднюю ночь сыктывкарцев «настигали» бокалы, неадекватные мужья, диатез и перебор алкоголя.

В сыктывкарском Заречье появилась новая компания любителей ледяной воды.

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