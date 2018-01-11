В Большелуге пройдут масштабные соревнования

В республике идет подготовка к лыжному фестивалю.
XII республиканский лыжный фестиваль на лямпах, лызях, охотничьих и гоночных лыжах «Лямпиада» на призы исполкома Межрегионального общественного движения «Коми войтыр» пройдет 10 марта в селе Большелуг Корткеросского района.
К соревнованиям допускаются все желающие от шести лет и старше. Программа спортивного дня предполагает забеги участников разных возрастных групп на различные дистанции, VIP-гонки, биатлон на лямпах, гонки на лямпах и лызях. По правилам лыжного фестиваля, участники последних двух видов соревнований должны выступать в лазах (национальной охотничьей одежде) и иметь вместо лыжных палок койбедь.
Победители определятся в личном зачете по возрастным категориям согласно правилам соревнований. Также определят лучших в номинации «Самая спортивная семья». В основной группе на дистанции 5 и 10 км разыгрывается приз главы Коми.