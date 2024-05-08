В бою с врагами Чапаев с нами! Кино и немцы: важнейшее из искусств помогало советским людям громить фашистские орды

Май 8, 2024 - Актуально

В Национальной библиотеке Коми развернута небольшая, но ценная экспозиция «Незабываемое: спектакли и фильмы о войне». На выставке представлены фото- и киноматериалы из фондов Российской государственной библиотеки искусств.
Фильмы времен Великой Отечественной и первых послевоенных годов мы воспринимаем сегодня как кинохронику. Эти картины, на первый взгляд очень наивные, удивительно притягательны, они завораживают. В них – не столько магия искусства, сколько магия времени, его живого дыхания.

В. Чапаев: «Бейте
поганую харю!»

Это ты, что ли, Василий Иванович?

Первыми фильмами начала войны стали короткометражки-агитки, снятые в жанре сиквела. То есть они продолжали истории, уже знакомые зрителям. 24 июня 1941 года начались съемки ленты «Подруги, на фронт!» режиссера Виктора Эйсымонта. В фильме участвовали те же четыре героини картины «Фронтовые подруги», посвященной предыдущей войне – советско-финской.
А в июле 1941 года, когда ситуация на фронте была катастрофической, уже пали Минск и Смоленск, немцы рвались к Киеву, на советских киноэкранах вновь появился легендарный Василий Чапаев. В исполнении актера Бориса Бабочкина из великой ленты (первой звуковой) «Чапаев» (1934 год).
Оказывается, Василий Иванович благополучно переплыл Урал под пулеметным огнем. Он бодро выходит из реки и попадает в 1941 год, где его встречают танкист и кавалерист. Красноармейцы, как и зрители, конечно, потрясены. Ведь до сих пор считалось, что раненый комдив утонул еще в 1919 году. Но не таков Василий Иванович («Чапаев да не всплывет!»). И вообще, настоящие герои не умирают. Надевая бурку, он строго спрашивает бойцов из будущего: «Ну, чего у вас тут? Опять немцы полезли?» «Полезли проклятые!» – жалуются ему. «Врешь, не возьмешь, гад! Били и будем бить! По коням!» – командует Чапаев, садясь на белого коня.
Следующие кадры – военный парад на Красной площади. На фоне развевающегося знамени актер Бабочкин произносит пламенную речь. В Гражданскую бывало и хуже, говорит он: «Одна винтовка на троих. Одна пушка, да и та стреляла по праздникам. А врагов мы били!» Теперь совсем другое дело: «Построили вы великолепную жизнь на нашей земле… Великолепное у вас оружие». Поэтому нет сомнений в победе. «Бейте поганую харю фашистскую!» – призывает комдив.
«Чапаев с нами» – это всего 300 секунд экранного времени. Но эффект 5-минутной ленты, по воспоминаниям первых зрителей, был ошеломляющий. Лаконичный агитационный шедевр пробуждал в массовом сознании «архетип героя», причем сугубо народного. То, что и нужно было в трудные месяцы сорок первого. Режиссер Владимир Петров попал «в десяточку».

«В шесть часов вечера после войны» (1944).

Зрители и плакали, и смеялись

Отечественная война была не только великой, но и тотальной. Страна воевала под лозунгом: «Все для фронта, все для победы!». Это касалось любых сфер жизни, включая искусство. Поэтому кинематографисты убрали из плана производства фильмы, не имевшие «прямого отношения к теме защиты Родины», вспоминал впоследствии знаменитый режиссер Григорий Александров.
Полнометражные художественные ленты снимались в глубоком среднеазиатском тылу – в Алма-Ате, куда осенью 1941 года были эвакуированы киностудии «Ленфильм» и «Мосфильм». Именно там появились на свет такие популярные картины, как «Секретарь райкома» (1942), «Два бойца» (1943), «Она защищает Родину» (1943), «Радуга» (1943), «Фронт» (1944), «Нашествие» (1945).
Смех – это тоже оружие. И помимо «серьезных» картин стали появляться ленты, снятые в жанре военной комедии. Первый такой опыт – «Антоша Рыбкин» (1942). Фильм о бравом поваре имел большой зрительский успех. Затем последовали «Новые похождения Швейка» (1943), «В шесть часов вечера после войны» (1944), «Небесный тихоход» (1945) и другие.

Кадр из фильма «Антоша Рыбкин» (1942).

Крути ручку, механик!

– Движущиеся картинки на большом экране я увидела в три года, когда в наш дом,
обустроенный под военный госпиталь, привезли кинопередвижку, – рассказывает жительница Корткеросского района Валентина Худяева. Ее военное детство прошло в деревне Бридино, что в Тверской области, недалеко от Ржева.
Как она вспоминает, в разрушенной бомбежками деревне изредка появлялись киномеханики. Аппаратуру везли на телеге (зимой на санях), а с нею еще и электродвижок. Если движка не было, ручку кинопроектора крутили вручную. Для звукового кино полагался громкоговоритель. А если фильм был немой, киномеханик сам читал текст и давал разъяснения по ходу картины. Зрители с благоговением слушали его комментарии. В то время киномеханики были в большом почете.
Для кинозала использовали деревенскую избу или лужайку на берегу реки. Позже восстановили и клуб.
По словам Валентины Худяевой, киносеанс длился довольно долго. Несколько раз он прерывался, потому что один фильм занимал несколько бобин пленки и киномеханику приходилось ленты менять. За это время успевали обсудить просмотренный отрывок фильма. Кинопередвижки везли с собой фильмы «Чапаев», «Юность Максима», «Веселые ребята», «Свинарка и пастух», «Два бойца», «Трактористы» и другие.
Зрители тех лет знали по именам всех советских актеров. Перед фильмом обычно показывали киножурнал с кадрами военной кинохроники.
– Теперь можно смотреть кино дома в любое время, – добавила Валентина Худяева. – Но все же кажется, что тогда, в послевоенном детстве, лежа на полу в холодном клубе, смотреть кино было интереснее.

«Служили два товарища» (Б. Андреев и М. Бернес).

Сельские сеансы

– Закончив семилетку, я устроился помощником киномеханика, – вспоминает сельский житель Сергей Панюков. – Тогда с колхозами заключались договоры, по которым они должны были предоставлять лошадей для перевозки аппаратуры. Но на деле колхозы лошадей не давали, приходилось самим договариваться с возчиком «за бутылку». Кино «ставили» на гумне, в красном уголке, в школе. Движок был изношенный, радиатор – как решето, подряжали пацанов, которые подносили воду из ручья или колодца во время сеанса, за это пропускали их на сеанс бесплатно.

Наша «Родина»

Весной 1940 года в Сыктывкаре открылся городской кинотеатр, который позднее назвали «Родина».
Что именно смотрели сыктывкарцы в годы войны, можно узнать, пролистав в архиве подшивки газеты «За новый Север». Так, в 1943 году демонстрировались фильмы: «Черноморцы», «Светлый путь», «Киносборник № 7», «Ленин в 1918 году», «Киноконцерт», «Бабы», «Четвертый перископ»», «Разгром немецких войск под Москвой», «Вальс», «Непобедимые», «60 дней», «Щорс», «Партизаны в степях Украины», «Александр Пархоменко», «Небеса» и т.д.
В зале городского кинотеатра никогда не было свободных мест, приходилось приставлять стулья.

Боевые трофеи

Уже в 1943 году в Сыктывкаре появилось так называемое трофейное кино. Это были фильмы «Джордж из Динки-джаза» (Англия). «Битва за Россию» (США). Весенние афиши зазывали горожан на американскую комедию «Три мушкетера» и историческую драму «Леди Гамильтон». В основном это были довоенные фильмы голливудского производства.
Кинопоказы начинались с белой надписи на черном фоне: «Этот фильм был взят в качестве трофея во время Великой Отечественной войны».
В сыктывкарском кинотеатре были показаны фильмы «Зорро», «Сестра его дворецкого», «Капитан армии свободы», «Газовый свет», «Мост Ватерлоо» и все серии «Тарзана».
И все-таки большая часть фильмов, и документальных, и художественных, была посвящена теме защиты Отечества. Перед каждым сеансом показывали военные киносборники. В День Победы, 9 мая 1945 года, около кинотеатра играл духовой оркестр, и это был настоящий праздник для сыктывкарцев.

Постскриптум

В самом пекле сражений

На переднем крае битвы с фашистами находились создатели военной документальной хроники, авторы боевых киносборников «Победа за нами», киножурналов «Новости дня».
Оперативные съемки с фронтов Великой Отечественной затем показывали во всех кинозалах страны. Но эти бесценные кадры доставались дорогой ценой. Из 250 военных кинооператоров погиб каждый пятый, каждый второй был ранен.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.

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