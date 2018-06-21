В бывшей сыктывкарской общаге так воняет дерьмом, что люди падают в обморок

Дом № 184 по ул. Карла Маркса был построен полвека назад и с тех пор, похоже, ни разу не ремонтировался. Это здание с обшарпанными стенами торчит в центре столицы, как гнилой зуб.

Дом с душком

Раньше это было общежитие строителей СУ-4 треста «Комистрой», но не так давно здание получило статус обычного жилого дома. Его обитателям не позавидуешь: на всех этажах — стойкий запах канализации. Они-то, конечно, привыкли. А вот постороннего человека, зашедшего в дом, с непривычки может стошнить. Говорят, недавно почтальонша упала в подъезде в обморок. Зловонный подвал здания — это по сути помойка, откуда вырываются клубы пара. Сантехникам, постоянно латающим прогнившие трубы, приходится работать в адских условиях.

Обладатели квартир как могут создают уют: ставят в комнатах пластиковые окна и железные двери, делают перегородки в общем коридоре, пытаясь отделить «свою» территорию. Но случись пожар (электроприборы и проводка — в ужасающем состоянии) — и эти «клетушки» превратятся для жильцов в огненную западню.

Раньше на этажах были общие кухни, но теперь их нет, а потому жильцы готовят пищу в своих комнатках на электроплитах. Нет в доме и горячей воды, как нет и многого другого. Например, детской площадки во дворе. Дворовая территория давно превратилась в «стихийную» автостоянку, рядом с которой — разбитая помойка.

Доживут ли до ремонта?

Возникает вопрос: неужели об этих трущобах в центре города не знают в администрации? Оказывается — знают. Тому свидетельство — огромная переписка, которую старожилы дома ведут с мэрией и различными надзорными органами. Но помочь жильцам власти не могут. По крайней мере в ближайшие 5-10 лет.

В ответе на очередную жалобу Служба по защите прав потребителей и благополучия человека констатирует: «Факты, указанные в вашем обращении, подтвердились». Более того, ведомство сообщило, что акты проверки направлены в суд для принятия мер к лицам, допустившим указанные факты, а управляющую компанию обязали устранить «причины и условия для возникновения административного правонарушения». Увы, воз и ныне там. Дом продолжает гнить, зловоние становится невыносимым.

Старожилы дома не сдаются: пишут, ходят по инстанциям, обращаются к «большим «начальникам». Ждут встречи с главой республики, но их очередь на прием почему-то не движется. Есть у них еще и надежда на капитальный ремонт, вот только начнется он не скоро. В письме из мэрии говорится, что внутридомовые коммуникации и отдельные конструкции по программе капремонта планируется провести до 2023 года.

Чтобы ускорить ремонт, в доме нужно провести общее собрание. Требуется решение (две трети голосов) собственников жилья о переносе сроков ремонта. Только тогда мэрия сможет рассмотреть вопрос о новом сроке.

Однако провести такое собрание — почти нереально. Дело в том, что на сегодняшний день в доме собственники практически не живут. Комнаты здесь сдаются, в доме

обитают либо «социальщики» (то есть получившие жилье внаем), либо те, кто снимает комнаты. Первые живут в «ароматном доме» от безысходности, вторые себя постоянными жильцами не считают, надеясь на скорый переезд, а потому и ведут себя соответственно — как временщики.

В общем, ситуация зашла в тупик. И несчастным

обитателям приходится надеяться только на то, что их дом все-таки доживет до обещанного ремонта. И что за предстоящие несколько лет он не рухнет и не сгорит.

Анатолий ПОЛЬКИН.