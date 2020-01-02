В домах – собачий холод

Накануне новогодних праздников в Инте возникли серьезные перебои с отоплением

В конце декабря интинцы начали жаловаться на холод в домах. Они звонили в редакцию, писали на стене «ВКонтакте», сообщая, что «готовы разжигать костры в квартирах».

Перед Новым годом жалобы поступали от интинцев, проживающих по Чернова, 8, Горького, 5а, Горького, 21, Мира, 35. В этих домах температура варьировалась от 11 до 15°C. При этом в социальных сетях отмечалось, что подобная ситуация сложилась по всему городу. Интинцам приходится утепляться, использовать обогреватели.

Инта давно не та

По мере того, как в Инте закрывались шахты и уезжали жители, закрывались и котельные. Сегодня город греет лишь старенькая ТЭЦ, которой в марте исполнилось 70 лет. Но по сути она возникла еще раньше — в 1949 году здесь работали два котла и один турбогенератор мощностью 9300 кВт. ТЭЦ была спроектирована именно под энергетический интинский уголь со всеми его особенностями. И перейти на другие марки привозного угля оказалось непросто.

Еще в августе, перед началом отопительного сезона, СМИ сообщали, что Интинская ТЭЦ пройдет зиму на угле из Воркуты и Хакасии: «За межотопительный период на станции выполнены ремонты трех котлоагрегатов, паровых и питательных коллекторов, конденсатного трубопровода, деаэраторов и другого оборудования. Завершаются работы еще на двух котлах и турбоагрегате».

Своего угля в шахтерском городе теперь нет. Сегодня Интинская ТЭЦ обогревает и центр города, и окраины, которые расположены довольно далеко. Так, до микрорайона Южного, где находилась последняя из действовавших шахт, 16 километров.

Дайте тепло!

Однако, как пишут в соц-сетях жители города, представители интинского ЖКХ в комментариях к одному из постов ответили, что снижение температуры воздуха в жилых помещениях связано с тем, что Интинская ТЭЦ не обеспечивает параметры теплоносителя в соответствии с графиком. Факты недопоставки зафиксированы управляющими компаниями.

По словам технического директора – главного инженера ИТЭЦ Константина Ручкина, 25 декабря был запущен дополнительный котлоагрегат, 26 декабря ТЭЦ перешла на работу с хакасским углем.

Одна из жительниц в соц-сети жалуется: «В данный момент в нашем доме по ул. Полярная, 10 происходит следующая ситуация: работают слесаря по улучшению теплоотдачи, все батареи потухли, 11 градусов в квартире…» Любопытно, что от дома № 10 до ТЭЦ не более ста метров…

Интинцам советуют обращаться в свои УК и составлять акты. «Я брала акт замера температуры (вызывала, замеряли), а в перерасчете Коми энергосбытовая компания отказала. Мотивация: в акте нет данных о соответствии измерительных приборов требованиям ГОСТ и порядке выполнения замеров температуры в жилых помещениях. Или ЖЭК намеренно дает неправильно оформленный акт, или они в сговоре…» — пишет в соцсети другая интинка.

«Пользы никакой от этих актов! Опять какие-то проблемы, и это – в начале зимы! Смирнов всех специалистов разогнал, а сейчас сидит себе спокойно на казенных харчах, а город замерзает», — возмущается другой.

Натопи-ка мне печку, хозяюшка…

Несколько дней назад информация о тяжелой ситуации в Инте была размещена информагентствами Коми. Причем появились сообщения, что теплоснабжение уже восстановлено и проблем нет. Однако жители города не соглашаются с этим. Зато уже к 30 декабря информация с официальных сайтов таинственным образом исчезла.

30 декабря корреспондент «Трибуны» связался с некоторыми жителями города. «У меня в квартире 17 градусов. Я хожу в шерстяном костюме и носках. Пока хожу — не так холодно, если сяду — надо накрыться одеялом, — рассказала пенсионерка, живущая на ул. Мира. — Родственники дома включают обогреватели».

«У нас есть дачный домик на Новобольничном. Пошли туда, натопили печку — вот и выход», — сообщают другие.

Мэр города Лариса Титовец, отвечая на вопросы жителей Инты, написала на своей страничке «ВКонтакте»: «Все обращения, которые поступают по поводу проблем с отоплением, мы фиксируем, проверяем и отслеживаем. Специалисты администрации, УЖКХ и управляющих компаний отрабатывают каждый сигнал».

Она призывает всех специалистов УК, УЖКХ и ТЭЦ к активным действиям. А интинцев мэр просит утеплять окна и двери, проявить понимание и выдержку — для устранения возникших отклонений на ТЭЦ нужно время.

Ксения КОТОВА.