В Доме дружбы народов РК открыта выставка фотокорреспондентов газеты «Красное знамя

Выставка приурочена к 100-летию коми печати и такому же юбилею старейшей газеты республики, которая в печатном виде не дожила до него три года. (В последние годы «КЗ» существует лишь как интернет-сайт.)



Вернисаж, состоявшийся 5 июня, прошел с ноткой грусти, ведь двое из трех авторов представленных работ недавно ушли из жизни. В прошлом году не стало Сергея Сухорукова, отработавшего в газете более десяти лет, с 1980 года. В 2014-м скоропостижно скончался последний фотограф «Красного знамени» Андрей Шопша. Одному было 58 лет, другому – и вовсе 35! «Отдуваться» за ушедших товарищей пришлось Юрию Осетрову — самому, пожалуй, известному сегодня фотожурналисту республики. Газете «Красное знамя» он посвятил 21 год жизни, а затем еще 17 лет был штатным фотографом в администрации главы Коми.

Для выставки «Vкадре все свои» отобрано 56 работ, на которых представлена история республики. Здесь «обычные» белые ночи на Печоре и знаковые события бурных 90-х, портреты первых лиц страны и обычных работяг, тяжелые времена пустых прилавков и тихие радости знаменитой семейной династии лыжников Василия и Нины Рочевых. Выставка потому так и называется, что здесь все узнаваемые лица, земляки…

Выступая на открытии выставки, Юрий Осетров признался, что ощущает сегодня авторское одиночество:

— Когда мы монтировали выставку, я ловил себя на мысли, что мне скучно. Помню, 30 лет назад, когда газете исполнилось 70 лет, мы монтировали такую же выставку в филармонии. Там были Володя Ячменев, который работал в газете в 1960-1970-е и на место которого пришел я, Володя Вещицкий, Сергей Сухоруков, который пришел раньше меня и с которым мы долгое время были напарниками. Наша бригада собирала экспозицию не один день, а дней пять, потому что это были постоянные шум и споры. Вроде утром смонтируем – все хорошо, вечером посмотрим — все плохо, и начинаем по новой. Думаю, тогда стены храма музыки услышали немало слов ненормативной лексики. Сегодня мне очень не хватает моих коллег, с которыми можно было бы пообщаться. Нет Сергея, нет Андрея Шопши, который органично вписался в «краснознаменскую» фотожурналистику. К сожалению, уехали из Сыктывкара другие молодые коллеги: Кирилл Затрутин, Юрий Кабанцев. Все это талантливые ребята, жаль, что здесь у них не свершилось…

Продолжая вспоминать о творческих перипетиях, Юрий Осетров рассказал, как однажды в молодости заикнулся о своей персональной выставке и услышал в ответ от ответсека газеты Виталия Мерца очень точные слова: «У вас каждый день персональная выставка, ваши снимки смотрят 130 тысяч человек».

Главный редактор сайта «Краски» Валерий Черницын отметил высочайший профессионализм мастеров репортажной съемки. А ведь два автора — С. Сухоруков и Ю. Осетров — работали еще в «доцифровое» время, снимали на пленочные аппараты. Архив снимков Андрея Шопши до сих пор «в строю». Его снимки украшали первые полосы газеты, а теперь не менее активно используются в работе интернет-сайта. Андрей умел «поймать» интересный и запоминающийся момент. Он из той когорты фотографов, кто умеет найти смешное в официальном и драматичное — в обыденном.

Фотогалерея «Красного знамени» отражает целую эпоху. Горбачевская перестройка, приезд Андрея Сахарова в Сыктывкар в 1989 г., встреча бойцов Сыктывкарского ОМОНа из Чечни в 1998 г. и митинг работников культуры в 1993-м… У каждого снимка есть своя «закадровая» история.

— Видите улыбающуюся девушку-крановщицу на фоне новостроек микрорайона Орбита? Через неделю я узнал, что она сорвалась с крана. Ее мама пришла в редакцию, попросила это фото на память, — рассказал автор снимка Ю. Осетров.

Как показал прошедший недавно юбилей, у газеты «Красное знамя» по-прежнему много друзей. Они помнят ее журналистов, знают и любят фотокоров, ценят и уважают тот вклад, который сделала газета в становление и развитие коми печати. Архив газеты хранится сегодня в Институте языка, истории и литературы Коми научного центра. Маленькая толика фотоархива редакции выставлена в Доме дружбы. Выставка «Vкадре все свои» будет работать все лето.