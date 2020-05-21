«В домике» – до конца мая (Блиц от 22 мая)

Режим самоизоляции в республике продлен до 30 мая включительно.

Об этом сообщил врио главы Коми Владимир Уйба в традиционном ежедневном обращении к жителям республики: «Мы проанализировали ситуацию в очагах распространения коронавируса. Вахтовые бригады портят нам общую картину. Ежедневный прирост, который давали вахтовики, не дает нам вводить послабления».

Речка разбушевалась

Связывающий Воркуту с поселками мост размыло паводком.

Ситуация вызывает беспокойство у горожан, так как жители поселка Северный – это 4 тысячи человек – могут остаться без дороги. Также в этом районе находится ряд промышленных предприятий, например, шахта «Северная» и ТЭЦ-2. Расположенный рядом поселок Цемзаводской тоже может оказаться отрезанным, там расположена воинская часть Минобороны РФ.

Грабли вам в руки

Потерявших работу наймут на стройки и благоустройство городов.

Одним из способов остановить рост безработицы может стать более активное вовлечение населения в реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщают «Известия».

Только по одной полосе

В Сыктывкаре перекроют Октябрьский проспект. Движение будет ограничено в связи с производством работ по строительству ливневой канализации.

Дорогу перекроют на половину проезжей части на участке дороги от ул. Чкалова до ул. Красных Партизан. Будет перекрыта одна полоса с организацией двустороннего движения на незакрытой части. Планируется, что работы по обустройству ливневки займут месяц – с 1 по 30 июня.

Покойникам выставляют счета

Владимир Уйба поручил разобраться с завышенными счетами за электроэнергию, отопление и вывоз мусора.

Владимир Уйба, посетивший Ижемский район, отметил, что ситуация доходит до абсурда: жителям приходят счета за умерших родственников. Он отметил, что будет направлено письмо в прокуратуру о проверке действий компании «КЭСК», которая выставляет счета. «Там, где эти расчеты завышены, немедленно все урегулируем». (Продолжение темы на 3 стр.)

В парке появился медведь

В Ижме приступили к реализации проекта «Комфортная городская среда». В парке отдыха установили фигуры главных героев мультсериала «Маша и Медведь».

По информации администрации Ижемского района, в рамках проекта к новогодним праздникам в райцентре были приобретены фигуры сказочных героев Деда Мороза и Снегурочки. Завершающим этапом станет освещение дорожек парка декоративными светильниками. Обустройство места отдыха обойдется в 900 тысяч рублей.

Переловят бездомных собак

В Усть-Вымском районе на отлов безнадзорных собак выделен 1 млн рублей.

По словам сотрудницы администрации Усть-Вымского района Натальи Черновой, сейчас завершаются конкурсные процедуры.

Запас карман не тянет

Россияне перед карантином запаслись товарами на сотни миллиардов рублей.

По данным маркетологов, активнее всего россияне скупали гречку, рис, пельмени, сахар, чистящие средства и туалетную бумагу. Пик спроса пришелся на 12-ю неделю года (16-22 марта), когда россияне установили рекорд потребления повседневных товаров, который оказался даже выше предновогодних значений.

Диабетики – в зоне риска

Названа группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса.

Высокий риск летального исхода в случае заражения коронавирусной инфекцией наблюдается у пациентов с нарушениями обмена веществ. Он в два-четыре раза выше, чем у людей, у которых таких заболеваний нет. В зоне риска, по мнению врача, находятся люди с системными поражениями, сахарным диабетом, полиорганными нарушениями, болезнями надпочечников и аутоиммунными заболеваниями.

Многие покинут Север

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе рейтингового агентства Moody’s.

Большая часть трудоспособного населения будет стремиться в крупные экономические центры, из-за чего доходы в менее развитых регионах снизятся. Среди регионов, подверженных миграции, названы Ханты-Мансийский автономный округ, Коми и Красноярский край.

Аграрии начали посевную

Весенне-полевые работы в Коми начались в первой декаде мая. Часть сельхозтоваропроизводителей уже приступила к посеву однолетних трав.

Сельскохозяйственные организации вспахали 673 га земли, провели боронование многолетних трав на 1971 га и подкормку многолетних трав на 533 га, а также поверхностную обработку почвы на площади 409 га.

Сочи – Коми – Сахалин

Бывший министр строительства Коми Андрей Крикуненко отправился на далекий остров в качестве министра строительного ведомства Сахалинской области.

Любопытно, что карьера г-на Крикуненко была связана с перемещением с запада на восток. Он работал в сочинском «Олимпстрое», затем полтора года в Коми, и вот теперь угодил на остров, куда в царские времена ссылали каторжников.

Сувениры для болельщиков

К чемпионату мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре изготовлен специальный мяч с логотипом.

Первые мячи с логотипом чемпионата мира по бенди 2021 года сошли с конвейера одного из производств в Москве. «Мы посчитали, что такой эксклюзивный сувенир точно будет пользоваться успехом у болельщиков из разных стран. Первые экземпляры уже увидели свет», – рассказал министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной.

В Пажге закроют интернат

Детей из школы-интерната в Пажге переведут в школы Сыктывкара и Сыктывдинского района.

Власти решили закрыть специальную (коррекционную) школу-интерната № 15 для детей-сирот в селе Пажга. Сегодня воспитывается 39 детей при проектной мощности здания 120 человек.

Как сообщили «Комиинформу» в Минобрнауки Коми, 23 ребенка будут переведены в специальную (коррекционную) школу-интернат № 3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Сыктывкара. Еще 11 детей, воспитывающихся в семьях, продолжат образование на базе общеобразовательных организаций Сыктывдинского района по месту проживания либо в специальных коррекционных учреждениях Сыктывкара.