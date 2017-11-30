В дорожном капкане оказались сотни жителей удорской глубинки

Жители удорского поселения «Большая Пысса» обеспокоены тем, что обещанный взамен аварийного новый мост на 91 км дороги Кослан — Большая Пысса в этом году снова не появится.

На заседании правительства, которое прошло неделю назад, прозвучало, что работы по строительству нового моста перенесены на весну. Компания ООО «Белгородинженерпроект», выигравшая аукцион, не смогла провести работы в установленный срок, до конца сентября.

Невыездные

— Работы по реконструкции моста, который находится между деревнями Политово и Патраково, клятвенно обещали завершить к 30 сентября, затем срок передвинули до 30 декабря. Теперь называют новый срок — весна будущего года, — возмущена глава поселения «Большая Пысса» Жанна Бушенева. — В начале ноября я снова поднимала эту проблему перед губернатором во время его поездки в Удорский район. Аварийный мост разобрали, а нового нет. Жители поселения остались практически невыездными. На этой неделе, во вторник, рейсовый автобус из Кослана по объездной дороге не смог преодолеть крутой подъем, и рейс был отменен. Шесть пассажиров из Пыссы, ожидавших в тот день автобус, не смогли попасть на «большую землю».

— В тот злополучный день я тоже ждал автобус, мне надо было срочно попасть в Сыктывкар, — говорит житель Большой Пыссы, известный общественник Альберт Логинов. — Рейсовый автобус из райцентра до Пыссы ездит лишь два раза в неделю, во вторник и воскресенье. В тот рабочий день кому-то надо было попасть в больницу, в райцентр по делам… Тогда целых три часа пришлось напрасно автобус ждать на улице и 79-летней сельчанке. Это же издевательство! Неужели дорожники заранее не смогли подсыпать песком крутой подъем?

— Утром во вторник сложный участок объездной дороги посыпали песком, и не понятно, почему автобус не смог добраться, — говорит житель деревни Политово, работник ДРСУ Леонид Бушенев. — Снега выпало уже почти 30 сантиметров, на этой неделе по необходимости дорогу чистим. Участок автодороги с Чернутьево до самой отдаленной деревни Латьюга содержит ДРСУ. Работает бригада из шести человек — три тракториста, два разнорабочих и мастер. Этой осенью отремонтировали два ветхих моста на трассе Чернутьево — Патраково. Конечно, нас беспокоит, что объездная дорога проходит по зыбучим местам и с приходом весенней оттепели по объездной будет не проехать.

Денег нет, но вы держитесь

Большая Пысса находится в 120 км от райцентра. По единственной дороге, которая связывает поселение с «большой землей», весной-осенью вынуждены добираться на «материк» и жители нескольких населенных пунктов соседней Архангельской области. На автодороге Чернутьево — Большая Пысса 18 деревянных мостов. Четыре из них в разное время обрушивались под тяжестью транспорта, а дорога с годами все больше становилась непроезжей.

Шесть лет назад Альберт Логинов обратился в суд и потребовал обязать тогдашнего главу Коми В. Гайзера и республиканское Дорожное агентство привести автодорогу в безопасное состояние. Суд общественник выиграл, и дорожники должны были до 31 декабря 2014 года отремонтировать дорогу и ветхие мостовые сооружения. Но заканчивается уже 2017 год. Поменялась республиканская власть. А на дороге мало что изменилось. В прошлом году окончательно разрушился один из аварийных мостов между деревнями Политово и Патраково.

— Весной нынешнего года я обратился к председателю Госсовета Надежде Дорофеевой, — рассказывает А. Логинов. — В июне получил ответ за подписью ее заместителя Александра Макаренко, который сводится к тому, что на проведение ремонтных работ нет денег.

Депрессивная Пысса

— В отдаленном поселении проблем непочатый край, — продолжает глава поселения Жанна Бушенева. — В пяти населенных пунктах проживают около 600 жителей. За весь прошлый год в поселении сыграли лишь одну свадьбу, а в этом году — ни одной. За третий квартал этого года родился один ребенок, умерли три жителя. В неполной общеобразовательной школе обучаются 14 школьников, группу дошкольников посещают 20 детишек. 10 лет назад в Политово оптимизировали начальную школу. В прошлом году в Большой Пыссе закрылся интернат, где раньше проживали школьники из деревень. А в самих деревнях закрылись последние магазины.

В прошлом году в поселении закрыли больницу. Вместо нее теперь — врачебная амбулатория, где работают фельдшер, медсестра-акушерка и зубной врач. ФАП имеется в деревне Малая Пысса. Без медперсонала остались жители деревень Патраково, Политово и Латьюга. Раз в месяц жителей этих деревень обходит

медработник врачебной амбулатории. Раз в год в отдаленное поселение приезжают врачи узких специализаций из районной больницы.

Старенькая санитарная машина дышит на ладан, кузов прогнил, и она может развалиться прямо в дороге.

— Вызвать по телефону «скорую» тоже проблема, — говорит жительница деревни Политово Нина Бушенева. — На полсотни жителей — три стационарных телефона. Сотовая связь вроде есть, но чаще всего она не доступна — сигнал «ловится» только возле местного клуба.

Наталья КОЛОДИНОВА.