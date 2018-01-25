В ДТП погиб выдающийся тренер Республики Коми

24 января на трассе Ухта — Троицко-Печорск произошла автокатастрофа, в которой пострадали четыре человека.

По официальной информации, водитель «Фольксвагена» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил встречный автомобиль. За рулем «Митсубиси» был тренер по лыжным гонкам из Троицко-Печорского района Константин Губин, который вез одну из своих подопечных на тренировочные сборы в Сыктывдинский район на лыжный комплекс им. Раисы Сметаниной.

От полученных травм тренер Троицко-Печорского ДЮСШ Константин Губин скончался на месте ДТП. Спортсменка находится в Ухтинской больнице в отделении травматологии с сотрясением мозга. По словам врачей, других травм у нее нет. В ближайшие три дня она будет находиться в стационаре.

— Очень жалко Константина Станиславовича, хороший был тренер. А Полину мы ждем в команду (Полина Тулаева спортсменка юношеской сборной Коми по лыжным гонкам, кандидат в мастера спорта — Авт.). В это воскресенье должны были вместе ехать в Череповец, — рассказали «Трибуне» спортсмены юношеской сборной Коми по лыжным гонкам.

— Для нас это сильный удар. Константин Станиславович родился и вырос в Троицко-Печорске, — говорят работники ДЮСШ. — С детства он занимался спортом, футболист и мастер спорта по лыжным гонкам. В свое время выступал за сборную Республики Коми, был призером многих соревнований, чемпионатов. Затем перешел на тренерскую работу. Группа лыжников под его руководством достигала высоких результатов.

Екатерина МАКАРОВА.