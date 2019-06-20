В двух районах Коми затеяли эксперимент

С 1 июня в двух муниципалитетах республики начался социальный эксперимент по преодолению нищеты. В чем его суть, рассказал председатель комитета Госсовета РК по социальной политике Сергей Артеев:

— Идея проекта основана на стремлении поддержать население, которое испытывает материальные трудности. Между малоимущей семьей и органами соцзащиты заключается договор с целью стимулировать активные действия семьи для преодоления тяжелой жизненной ситуации.

По статистике, почти 17 процентов населения находятся в трудном материальном положении. Чтобы определить, кому нужнее помощь, была взята «глубина бедности» (степень отклонения доходов семьи от величины прожиточного минимума). Она в республике составляет 3 770 рублей. Именно столько не хватает на каждого члена семьи, чтобы она вышла из разряда малоимущих.

В рамках семейного социального контракта предлагается выделять пособие в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка и 1,5 тысячи рублей на каждого родителя в месяц. Это 13 тысяч рублей на семью с двумя детьми. Период действия семейного соцконтракта – шесть месяцев.

Жесткие требования

Получаемые деньги можно потратить на переобучение, медицинский осмотр и лечение, проезд к месту работы, наем жилья, а также на покрытие кредитных обязательств, даже покупку продуктов питания.

А чтобы избежать иждивенчества, к семьям будут предъявлять жесткие требования. За эти полгода, пока семья получает пособие, родители обязаны трудоустроиться, чтобы хоть как-то выйти из бедности.

Первыми участниками проекта по внедрению контракта стали сосногорские и корткеросские семьи. В этих районах неплохая транспортная доступность, близость к Сыктывкару и Ухте как экономическим центрам региона, в обоих муниципалитетах — низкий уровень безработицы. В Корткеросском районе работают молочный завод и лесопункт, дорожное предприятие. В Сосногорском жители трудятся в газовой сфере, на железной дороге и в деревообрабатывающей отрасли. Но главное — в обоих районах есть подготовленные команды, готовые реализовать

проект.

Если эксперимент в двух районах пройдет удачно, семейный социальный контракт заработает по всей республике. По нашим подсчетам, на эти цели потребуется около 1,5 миллиарда рублей. До 70 процентов республика может получить из федерального центра.