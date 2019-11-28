28 ноября депутаты регионального парламента рассмотрели 22 вопроса. Главный – бюджет на 2019-й и плановый период 2020-2022 годы. Основные параметры на будущий год: доходы – 84,8 млрд рублей, расходы на 7 млрд больше.
Бюджет республики останется социально ориентированным: из каждых десяти рублей семь потратят на образование, здравоохранение, социальную помощь, культуру, чуть более рубля вложат в экономику. Средства будут направлены также на строительство школ и детских садов, ремонт социальных объектов и дорог.
Существенно – в 3,5 раза – вырос спортивный бюджет, но это связано в основном с реконструкцией республиканского стадиона в Сыктывкаре, на эти цели заложены 3,4 млрд. На вопрос депутата Галины Нагаевой, что будет, если в отношении России все же будут приняты санкции о запрете проведения у нас крупных соревнований (тогда под вопросом будет и проведение в Сыктывкаре Чемпионата мира по бенди), министр финансов Галина Рубцова ответила уклончиво. Стадион, мол, все равно нам останется.
В целом на реализацию национальных проектов в бюджете заложено 8,8 млрд рублей. Планируется, что в будущем году Коми получит 9,6 млрд рублей трансфертов из федерального бюджета.
Депутаты поделили «бюджетный пирог». В экономику Коми пойдет лишь один условный рубль из десяти
28 ноября депутаты регионального парламента рассмотрели 22 вопроса. Главный – бюджет на 2019-й и плановый период 2020-2022 годы. Основные параметры на будущий год: доходы – 84,8 млрд рублей, расходы на 7 млрд больше.