В Елецком еще не забыли кошмар, случившийся 12 лет назад

Несколько дней назад жители заполярного поселка Елецкий забили тревогу. Они пожаловались в ОНФ, что замерзают — спасают только обогреватели.

Причина похолодания в квартирах — уголь. Его для местной котельной поставляли из Хакасии. Но произошла существенная задержка с поставкой. Привозное топливо (энергетический уголь) заменили на местный, воркутинский, однако он оказался непригодным для качественной работы котельной. При этом на улице морозы -30оС.

Глава поселка Елецкий Валентина Скрябина пообещала сделать все для защиты интересов людей. Так, власти и энергетики обратились в РЖД для ускорения переправки вагонов с энергетическим углем из Хакасии в Коми, также подключено МЧС. Скрябина также подчеркнула, что в ближайшее время начнется поквартирный обход жителей поселка.

После вмешательства администрации Воркуты были получены 30 тонн качественного топлива от АО «РЖД», в работу введен четвертый котел, к 7 часам утра 28 марта температура в трубопроводе достигла нормы. Сейчас параметры теплоносителя в системе теплоснабжения находятся на контроле администрации Воркуты и властей Коми.

Напомним, 13 января 2006 года в поселке Елецкий, расположенном в 100 км от Воркуты, из-за нарушения электроснабжения произошла остановка котельной и размораживание системы отопления 42 жилых домов, где проживали 540 человек. В поселке был введен режим чрезвычайной ситуации. Из Елецкого в Воркуту были эвакуированы 105 человек, в том числе 90 детей.