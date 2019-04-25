В Емве муниципальная собственность фактически стала бесхозной

По данным Росстата, в Коми доля ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде почти в три раза выше среднероссийского показателя. Но есть еще одна категория жилья, которая не отражена в статистических показателях, но, тем не менее, вызывает не меньшую тревогу, чем две другие. Речь идет о домах, являющихся де-факто бесхозными.

4-этажное кирпичное здание в Емве, расположенное на улице Волгоградской, приняло первых жильцов в 1967 году. В советское время это было типичное рабочее общежитие с вахтой, общими кухнями, душевыми и санузлами. После пертурбаций 90-х годов здание перешло в муниципальную собственность, как и весь жилой фонд Княжпогостского района.

Пустили на самотек

Когда общежитие еще принадлежало строительно-монтажному управлению Комилесстроя, в нем было более 300 жилых комнат. Приемлемый порядок в здании поддерживался вплоть до 2005 года. Затем кто-то из обитателей общаги добился через суд приватизации жилья. А власти пустили этот процесс на самотек, посчитав, что раз жильцы решили стать «частниками», так пусть сами и следят за порядком во всем доме. Хотя теперь многие понимают, что приватизация была для чиновников лишь поводом сбросить с себя ответственность за содержание общежития.

На сегодняшний день в бывшем общежитии насчитывается 88 жилых помещений. Из них не более десяти находятся в собственности граждан. Остальные по-прежнему имеют статус муниципального жилья.

В апреле специальная комиссия администрации Емвы, в которую вошли и представители общественности, провела обследование общедомового имущества бывшего общежития. Вывод, который следует из увиденного и услышанного, — это катастрофа!

Мусор из окна

Теперь здесь нет вахты, душевых кабинок, других атрибутов, присущих советским общежитиям. Некоторые жильцы стирают белье в комнатах, а воду сливают куда придется — в подвал, на улицу через окна, в унитазы. Последние в жилых помещениях, так же как и машинки для стирки белья, были установлены в результате незаконной перепланировки.

Заметим, что счетчики на воду и электроэнергию по-прежнему остаются общими для всего здания. То есть нет цивилизованного учета и контроля, а главное, хоть какой-то логики в начислении коммунальных платежей.

Да и вопрос, куда девать твердые коммунальные отходы, ряд жильцов решает просто – выкидывают куда поближе. Отбросы часто сваливают в пустующие соседние комнаты, на лестничные площадки или выбрасывают из окон.

Понятно, что такая антисанитария только увеличивает среди жильцов ряды недовольных и соседями, и властью.

Заложники реформы

По мнению лидера коммунистов Княжпогостского района Юрия Комкова, жильцы бывшего общежития стали заложниками авантюрной коммунальной реформы, в результате которой управляющие компании сегодня охотно берутся лишь за обслуживание современных жилых домов. Они вызывают у них коммерческий интерес, поскольку люди там живут в основном платежеспособные и не требуется дополнительных вложений в текущий ремонт. На проблемном и социально неблагополучном бывшем общежитии денег не заработать. Начинать здесь наводить порядок надо с внепланового включения здания в программу капитального ремонта.

Но нужен не только ремонт. Директор обслуживающего здание ООО «ЖУК» Денис Кожухов считает, что в первую очередь надо провести инвентаризацию жилых помещений, проверить обоснованность проживания граждан в муниципальном жилфонде. В противном случае невозможно будет навести порядок в оплате жилищно-коммунальных услуг, задолженность по которым неумолимо растет.

Очевидно, что самостоятельно, без помощи городских властей и правоохранительных органов, управляющая компания не сможет навести порядок.

Советский бум

Износ бывшего общежития в Емве составляет чуть больше 40 процентов, а ветхим у нас может считаться здание со степенью изношенности более 70 процентов. Под категорию аварийного, когда требуется расселение жильцов, оно тоже не подпадает. А ведь в нем жить как-то надо. Жить без надежды на скорое переселение.

Такие «бесхозные» дома есть во многих муниципалитетах региона. И если ими не начать системно заниматься, не наводить в них порядок, то ситуация будет только осложняться. Мало в муниципалитетах проблем с аварийным и ветхим жилым фондом? Получайте еще одну!

Кстати, согласно официальным данным в Коми сегодня порядка семи процентов жилья относится к ветхому и аварийному. Несколько лет назад этот показатель достигал 10 процентов. Но не надо питать иллюзий, что тенденция к уменьшению проблемного жилья сохранится сама собой. Жилой фонд в Коми стремительно стареет и с каждым годом будет требовать все больше капитальных вложений.

Сергей МОРОХИН.

Для справки. Строительный бум в регионе пришелся на советские времена. В 60-е годы прошлого столетия у нас было построено 47 тысяч 354 квартиры, в 70-е — 70172, в 80-е — 84 тысячи 973 квартиры. Затем этот показатель резко упал. Нынешние темпы строительства в семь раз ниже тех, что были перед развалом СССР.