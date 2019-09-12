В эпицентре шпионского скандала оказались люди, хорошо известные в Коми

14 сентября в Болгарии состоится уже 16-й по счету слет друзей России. Обычно он проходит в праздничной атмосфере – с песнями и танцами. Но, похоже, не в этот раз: за несколько дней до начала слета лидер движения «Русофилы» Николай Малинов был обвинен в шпионаже в пользу России.

В болгарскую прокуратуру для дачи показаний были вызваны и другие лидеры этой общественной организации, многие из которых в разные годы жили и работали в Удорском районе Коми.

Именно «выходцы из Коми» в 2004 году стали инициаторами создания движения «Русофилы». Отметим, что общественная организация с таким же названием существовала в Болгарии еще в 19-м веке. И нынешние активисты-славянофилы решили сохранить преемственность. Первым председателем нового движения был выбран Энчо Москов. В 70-е годы прошлого столетия он работал в Коми по линии болгарской компартии.

Удорские «братушки»

В софийском офисе друзей России на самом видном месте висит роскошное панно из оленьего меха. Его подарила делегация из Коми, посетившая первый слет друзей России. В ее состав входили заместитель главы Коми Владимир Осипов и председатель комитета по бюджету, налогам и экономической политике Госсовета Коми Белла Забровская. В 2008 году по случаю празднования 40-летия с начала лесозаготовок в Коми был проведен «тематический» слет движения. Этой дате были посвящены десятки публикаций о «болгарской Удоре», сняты документальные фильмы, выпущены книги.

Напомним, что полвека назад в Коми АССР было создано нечто вроде болгарского «государства в государстве» со своей параллельной структурой управления,

профкомами, райкомами, парткомами. Даже школьники Удорского района носили разные пионерские галстуки (у болгар он был чуть темнее).

За четверть века работы совместного советско-болгарского предприятия «Мезеньлес» были заготовлены десятки миллионов кубометров древесины, проложено 1600 километров дорог, построено три поселка городского типа. Для 250 тысяч граждан Болгарии Коми АССР стала вторым домом. Многие из них с детьми и внуками приезжают на слеты друзей России в Болгарии, которые традиционно проходят в сентябре недалеко от легендарной Шипки – символа освобождения Болгарии от турецкого ига.

За что «наехали»?

Так что же случилось 10 сентября, когда был взят под стражу Николай Малинов? Его арест странным образом совпал со скандалом, связанным с открытием в Российском культурно-информационном центре в Софии выставки, посвященной 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма. Власти Болгарии поставили под сомнение «освобождение» и считают, как следует из заявления Министерства иностранных дел Болгарии, что «штыки Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полвека репрессий, удушающих гражданскую совесть, деформированное экономическое развитие…»

После такой оценки «наезд» на лидеров общественной организации, занимающейся развитием гуманитарных связей с Россией, выглядит вполне логичным. На момент подготовки материала было известно, что Николай Малинов был освобожден под залог в 25 тысяч евро. Было проведено 11 обысков, изъяты телефоны и документы, среди которых доклад Николая Малинова о геостратегической переориентации Болгарии в сторону России. Кстати, в мае этого года Президент России Владимир Путин наградил Николая Малинова орденом Дружбы.

Прокуроры не спят

По мнению ряда экспертов, прозападная часть правящей элиты Болгарии сейчас пытается раскрутить русофобскую истерию. Болгарские «силовики», может, и не такие свирепые, как наши, российские, но тоже копают основательно и работают «с огоньком». Так, генерального секретаря движения «Русофилы» Кристину Иванову в прокуратуре допрашивали в течение шести часов. Но какие шпионские секреты могут быть у общественной организации, занимающейся популяризацией русского языка, организацией разного рода викторин и праздников?

В последний раз делегация «русофилов» посещала Коми в прошлом году, когда отмечалась полувековая дата с начала советско-болгарского сотрудничества в Удорском районе. Среди гостей была и Кристина Иванова, которая наконец-то побывала в Усогорске, где прошло ее детство.

Надеемся, что нынешний шпионский скандал окажется лишь досадной случайностью в отношениях между двумя братскими странами.

Сергей МОРОХИН.