В эти выходные в Ижме пройдет знаменитый «Луд»

7-8 июля ижемская земля вновь соберет гостей на свой главный народный праздник «Луд» («Луг»). Праздник символизирует начало сенокосной поры.



Торжества пройдут уже в тринадцатый раз и во второй — в статусе межрегиональных. В этом году на праздник съедутся гости из пяти регионов, а также песенные и хореографические коллективы из разных уголков Коми.

В первый день празднования в центре села раскинется выставка-ярмарка народных промыслов и декоративно-прикладного творчества «Улица мастеров».

— Для гостей будут организованы подворья от сельских поселений района, тематические площадки, откроются выставки и мастер-классы, — отмечает начальник отдела культуры района Виктория Вокуева. — А в центре села пройдет конкурс гармонистов.

Ветераны и труженики тундры установят четыре чума, где гости воочию смогут увидеть быт оленеводов, познакомиться с их национальными традициями и попробовать традиционные блюда кочевников.

Во второй половине дня на противоположном берегу Ижмы на заливных лугах будут организованы конноспортивные соревнования.

Ну а самым зрелищным мероприятием будет вечерняя проходка «Ижемские ворота», где участники в ярких национальных костюмах пустятся в хороводное шествие по главной улице села. Украшением праздника станет конкурс хоровода невест «Мича ижемка».

В полночь на импровизированной сцене под открытым небом зажигать собравшуюся публику будет кавер-группа «Отдел кадров».

Впервые накануне праздника при Сизябском Доме культуры открылась выставка-продажа коми национальной одежды. Гости и участники «Луда» могут приобрести и облачиться в национальную одежду ижемцев, чтобы пройтись в фееричном шествии через «ворота».