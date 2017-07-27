Семь лет назад вышел фильм Алексея Федорченко «Овсянки», получивший несколько призов престижного Венецианского кинофестиваля. Для жителей Коми фильм интересен еще и тем, что некоторые его эпизоды снимались в Удорском районе.

В фильме показан мост, что связывает райцентр Кослан с зареченским поселком Ыджыдъяг. Как выяснила «Трибуна», уже второе лето подряд этот «кинематографический объект» ржавеет на берегу…



Деньги на ремонт моста освоены, но он не эксплуатируется!

Буханка хлеба за 85 рублей

Второй год власти Удорского района оставляют жителей без пешеходного понтонного моста. Чтобы добраться до райцентра, сельчане вынуждены преодолевать реку Мезень то вброд, то вплавь. На «большую землю» они могут попасть также по «убитой» объездной дороге, сделав крюк почти в 10 километров.

— Дошло до того, что сельчане вынуждены добираться до цивилизации вброд, — возмущается жительница поселка Ыджыдъяг Евдокия Ванеева. — Только за прошлые годы на установку и ремонт моста были выделены из бюджета миллионы. Деньги были освоены, а моста нет — он не эксплуатируется!

С 1 июля в поселке закрылся последний магазин. Теперь за продуктами и товарами первой необходимости нужно добираться в Кослан, за реку. Организованный властями лодочный перевоз обходится жителям в 25 рублей в одну сторону.

К примеру, буханка хлеба в райцентре стоит 35 рублей, а с учетом перевоза (туда и обратно) обойдется в 85! Поэтому продуктами и товарами первой необходимости люди вынуждены запасаться впрок. У кого есть своя техника, сахар и крупы закупают мешками…

Покойник в лодке

— В нашем поселке есть и маленькие дети, и престарелые. В случае беды ни «скорая», ни пожарные не подоспеют. Живем как на пороховой бочке, среди заброшенных ветхих строений. В поселке нет даже мотопомпы, — продолжает Евдокия Александровна. — А ехать по объездной — одно горе! Она «убита» лесовозами, мосты аварийные. Недавно срочно понадобилась медпомощь пенсионеру. Но как перевезти медиков через реку? Выручил один владелец лодки. Кстати, недавно на лодке перевезли и покойника…

Чтобы добираться до реки, нужно преодолеть путь по зыбучему песку. Жители хотели сделать настилы, но… не разрешает природоохранное ведомство. А властям до проблем жителей, похоже, и вовсе нет дела.

— Раньше в поселке я была старостой. Два года назад, когда закончились полномочия, в администрации поселения сказали, что их продлят автоматически. Но удостоверения мне так и не выдали. Хотя люди со своими проблемами продолжают ко мне обращаться, — говорит Е. Ванеева.

Машина дров за 12 тысяч

В советское время в поселке лесозаготовителей были клуб, детский сад, начальная школа, магазины, почти полсотни хозяев держали скотину. Под картошку были заняты большие участки. Теперь скотину держат лишь в трех хозяйствах. Оно и понятно: как сбывать с «острова» излишки продукции?

Проблематична и заготовка дров. Лесоучастки дают очень далеко от поселка. Покупать — дорого: одна машина дров в лесном поселке обойдется в 10-12 тысяч рублей. Раньше газ в баллонах привозили каждую неделю по средам, нынче, если нет своей техники, то ждать приходится по 3-4 месяца.

Зимой дороги здесь практически не чистят. А в межсезонье поселок и вовсе оказывается в блокаде.

Безнадега в лачугах

Еще одна проблема — аварийный жилфонд.

— Моя семья в поселке живет в двухквартирном доме 1984 года постройки, — продолжает Е. Ванеева. — Ветхое строение из бруса еще в 2013 году было признано аварийным. В доме стены насквозь гнилые, пол проваливается. Ремонтируем в меру сил. Два моих сына со своими семьями вынуждены снимать квартиры в райцентре. Когда будут сносить лачугу, неизвестно. В поселке еще один такой двухквартирный дом, остальные ветхие дома — четырехквартирные.

В прошлом году из поселка переселили 35 семей. Специально по программе переселения из ветхого и аварийного жилья в Кослане для ыджыдъягцев был построен 35-квартирный дом. Но переселенцы тут же столкнулись с проблемой — в квартирах холодно, зимой всего 8 градусов, а квартплата астрономическая — более 10 тысяч рублей в месяц. Вот и возвращаются они в свои аварийные неблагоустроенные дома.

Мост на мели

— После обследования русла реки выяснилось, что и в этом году мост через реку Мезень установить не удастся, — пояснила «Трибуне» заместитель руководителя администрации Удорского района по экономике Анна Власова. — Установка и эксплуатация моста зависят от уровня воды. В последние годы река стала менять русло, появляются отмели. На месте установки мостового сооружения река пересохла, посередине возник целый пляжный остров. Но с прошлого года, по заключению Северодвинской инспекции рыбоохраны, установка моста разрешена только с середины июля. Причем — именно в одном и том же месте, без перестановки на другое удобное место, на расстоянии 595 километров от устья реки Мезень в границах села Кослан. Такой режим установки будет действовать ежегодно, в течение 20 лет в связи с тем, что до середины июля на реке Мезень идет рыба на нерест. В прошлом году из-за обмеления реки подрядчик тоже не смог установить мост.

Руководитель администрации поселения «Кослан», к которому относится Ыджыдъяг, Андрей Марунич отметил, что в поселке прописаны 130 жителей, а фактически проживает половина. Для бюджета поселения, который составляет около шести миллионов рублей, сделать перевоз бесплатным — накладно.

Депутат райсовета Николай Полторанин не раз поднимал на сессиях вопрос по злополучному мосту. Народный избранник предлагал районным властям активно «выбивать» в региональном правительстве подходящий для русла Мезени новый мост, а тот многострадальный «овсянкин» после ремонта перенести на реку Вашка, где он смог бы соединить пять населенных пунктов. Там, кстати, пассажиров сегодня перевозят тоже на моторных лодках.

Наталья КОЛОДИНОВА.