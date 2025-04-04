В горы – на инвалидной коляске? Маргарита Колпащикова: «Туризм – это классно!»

Сегодня в России, по данным Минтруда, 11 миллионов инвалидов. Многие из них хотели бы путешествовать, но, зная, сколько трудностей возникнет на их пути, остаются дома. Увы, большинство отелей, музеев и природных достопримечательностей недоступны для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Чтобы исправить ситуацию, в Госдуме создали экспертную рабочую группу при Комитете по труду и социальной политике. «В стране огромный потенциал для развития туризма, в том числе инклюзивного. Надо создавать безбарьерную среду, чтобы маломобильные группы граждан могли пользоваться туруслугами и инфраструктурой», – заявил депутат Ярослав Нилов.

Под маломобильными группами в данном случае подразумеваются не только люди в инвалидных колясках, с костылями или протезами, но также инвалиды по зрению, слуху, глухонемые, а еще пенсионеры, многодетные семьи, люди слишком большого роста или веса. Таких, к слову, наберется, наверное, уже под 60% населения.

Закон об обеспечении доступности для инвалидов услуг в сфере туризма (инклюзивном туризме) Госдума намерена принять до конца весенней сессии. Его цель – дать возможность людям с ОВЗ посещать объекты туриндустрии.

«Собирайся, надо ехать!»

– Путешествие – это хорошо, но большинство инвалидов, к сожалению, не имеют возможностей для самостоятельного путешествия, – считает председатель регионального отделения ВОИ Маргарита Колпащикова. – С 2011 года, когда в России началась реализация программы «Доступная среда», принято немало нормативных актов, но часто их выполняют просто для галочки.

По информации М. Колпащиковой, в республике проживает 65 392 инвалида (в том числе 3938 детей). 14% имеют проблемы в передвижении. 5198 человек используют для передвижения кресла-коляски. Кроме того, 1942 человека невидящих, 56 имеют собак-проводников, 3864 – неслышащих.

– Лично мне очень нравится путешествовать, – продолжает Маргарита Михайловна, которая сама передвигается на мотоколяске. – В конце 90-х – начале 2000-х у меня была возможность участвовать в автопробеге. Мы путешествовали по Карелии, доезжали до Сибири, знакомились с достопримечательностями. А по вечерам сидели у костра, пели под гитару. Именно тогда у меня появилась любовь к бардовской песне и желание собрать единомышленников у нас в Сыктывкаре. Мы создали межрегиональный конкурс авторской песни среди людей с инвалидностью «Струна и кисть, и вечное перо», который в этом году пройдет уже 12-й раз.

Туризм – это классно! Он развивает человека и дает ему возможность жить по-другому. И с весны этот «виртуальный рюкзак» у тебя за спиной начинает зудеть: «собирайся, надо ехать, надо двигаться», это здорово! Но, приглашая друзей из других регионов в Сыктывкар, я часто думаю: что я смогу им показать, где они будут жить…

– Какие города, на ваш взгляд, уже сегодня можно поставить в пример в плане доступности?

– Москва. Там есть возможность гулять по улицам без бордюров, бывать в театрах и торговых центрах. Питер – пока недоступный. В Севастополе я тоже без проблем никуда не смогла попасть, а вот в Новом Херсонесе получила удовольствие, потому что он полностью доступен для инвалидов. Самый же доступный город в России, пожалуй, пока только крымский Саки. Там все приспособлено для маломобильных людей, но это только потому, что там для них много санаториев.

– Помнится, в 2014 году вы побывали в Сочи и потом рассказывали, как много было сделано там к проведению Паралимпиады.

– Да, это было просто счастье. Просыпаешься утром и знаешь, что у тебя будет дорога без преград. Мы садились в автобусы, ехали на «Ласточке» на Красную поляну, затем на подъемниках – в горы… Все было продумано так, чтобы всем было удобно. Сделаны были даже специальные мостки для входа в море.

Паралимпиада всем дала тогда мощный импульс. Мы общались с ребятами-спортсменами, и они рассказывали, как у них все бурлило и ликовало, потому что стадионы были заполнены друзьями и родственниками. Вся Россия болела за них. Я тогда тоже загорелась создать в республике команду по следж-хоккею, решила вопросы с обмундированием. Но не нашлось места для тренировок, пришлось оставить эту затею…

А в этом году мы с мужем поедем на неделю в Питер (М. Колпащикова сама водит машину – Л.В.). Обычно я езжу туда только в командировки, а хочется просто погулять по городу, посетить современные музеи. В июле планирую также поехать с коллегами в Мурманск, там пройдет Межрегиональный совет ВОИ Северо-Запада, который я возглавляю. Поговорим в том числе и про инклюзивный туризм.

Кстати

В 2020 году группа туристов с ОВЗ из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей, Пермского края побывала в Коми. Они на поезде добрались до Троицко-Печорска, а оттуда на вертолете полетели на плато Маньпупунер. В этой группе был и Владимир Петров из Пскова, который годом ранее стал первым инвалидом-колясочником, побывавшим на плато.

Лиля ВОВК.