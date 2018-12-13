В Госдуму внесен законопроект об арестах за неуважение к власти

Сенатор Андрей Клишас предложил давать до 15 суток за неуважительные материалы о власти и обществе в интернете и штрафовать за дезинформацию, угрожающую общественному порядку. Соавторы законопроекта – член

Совфеда Людмила Бокова, а также депутат Дмитрий Вяткин.

Другим законопроектом Клишас предлагает поправки в ст. 15 федерального закона «Об информации». Документ наделяет генпрокурора и его заместителей новыми полномочиями по обращению в

Роскомнадзор. Им позволят требовать ограничение доступа к ресурсам, которые распространяют материалы, выражающие в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам, Конституции и органам госвласти.

Законопроект вызвал неоднозначные отзывы, поскольку многие считают, что в случае его принятия возможны перегибы. Сенатор Клишас предлагает признать распространение недостоверной информации злоупотреблением свободой массовой информации. Но не обернется ли все это против свободы слова?