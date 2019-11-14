В Госсовете прозвучали шокирующие цифры и факты о мусорной реформе в Коми

Схема мутная и порочная

«В Территориальной схеме по обращению с ТКО имеются систематические ошибки, которые делают ее непригодной к применению» — об этом было заявлено на заседании президиума Госсовета региона в прошедший вторник.



Обсуждался вопрос «О ходе реализации законодательства об отходах производства и потребления в части реализации мероприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами в РК». Заседание президиума проводилось после так называемого «общенародного» обсуждения Территориальной схемы обращения с ТКО, которая была размещена на сайте Министерства природных ресурсов и окружающей среды. Это был «исправленный» вариант той схемы, по которой уже ровно год ведется мусорная реформа и по которой предлагалось работать всем участникам в будущем. По словам министра природоохранного ведомства Романа Полшведкина, работа над документом подошла к финишу, Территориальная схема должна быть принята уже в декабре.

«Чемпион по отходам» на душу населения

Председатель комитета Госсовета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Василий Смалий заявил о странном расхождении объемов отходов, которые образуются в нашей республике и в соседних регионах. В Республике Коми, где проживает 840 тысяч человек, образуется 537 тысяч тонн ТКО в год. В Архангельской области с населением в 1,1 млн человек — только 519. В Вологодской области население превышает 1,2 млн жителей, но там образуется всего 493 тысячи тонн. А в Кировской области, где населения больше нашего на 400 тысяч человек, «производится» лишь 316 тысяч тонн. Получается, что у соседей население мусорит чуть ли не на 40 процентов меньше, чем наше!

Кроме того, В. Смалий сообщил о количестве имеющихся полигонов. В Коми их всего 10, в то время как в Кировской области — 23, в Архангельской — 24, в Вологодской — аж 44! При этом имеющиеся в республике свалки практически заполнены, а в Сыктывкаре полигон уже даже переполнен…

Завершил свое выступление председатель «природоохранного» комитета страшилкой о том, что с нового года население ждет очередное повышение платы за вывоз ТКО аж на 43 процента — это следует из приказа МинЖКХ республики за номером 20/24-Т, принятого еще в 2016 году.

Ставка на повышение

После долгого обсуждения слово было предоставлено эксперту ОНФ Александрасу Медведевасу. Он начал с вопроса: кто из присутствующих прочитал обсуждаемый проект Территориальной схемы? Таковых не оказалось.

Дальше последовал настоящий разгром предлагаемой программы действий республики на будущие 10 лет. Эксперт предложил обратиться к первым строкам введения в пояснительной записке, где указано, что в Коми собирается 537 тысяч тонн ТКО, и поделить это число на норму отходов, производимых одним человеком (350 кг). Оказалось, что по данным, заложенным в расчеты, в Республике Коми проживает свыше 1,5 млн человек!

После этого эксперт на цифрах, приведенных в таблицах к основному документу, показал, что и остальные расчеты просто притянуты к «фейковому» числу населения. Поэтому и расценки на вывоз отходов для населения сильно завышены. Причем ошибка «работает» уже целый год…

Сказанное произвело шоковое впечатление на присутствовавших. Однако ни руководитель МинЖКХ Константин Лазарев, ни его заместитель Анна Тюрнина не смогли опровергнуть доводы независимого эксперта. Он же предложил выход из ситуации: приостановить реформу для исправления ошибок.

«Зачем собирались?»

Надо отметить, что к такому же выводу пришел Комитет спасения Печоры, группа экологов депутата Госсовета Екатерины Руденко, Координационный совет управдомов Ухты, которые свои «дорожные карты» направили в Министерство природных ресурсов. В этих представленных в ходе «всенародного обсуждения» записках прямо указывается, что «проект Территориальной схемы обращения с отходами Республики Коми на период до 2029 года существенных изменений начатой мусорной реформы не вносит».

Предложения расходятся только в сроках: эксперт ОНФ считает, что для этого нужна пауза до 2021 года, остальные эксперты полагают, что исправить ошибки можно и раньше.

После этого спикеру парламента впору было воскликнуть: «И для чего же мы собирались?» Впрочем, было решено собрать все поступившие предложения, чтобы рассмотреть их в ближайшее время.

Последний шанс

Между тем социальная напряженность в Коми нарастает. Дабы избежать «мусорных» бунтов, которые потребуют вмешательства правоохранительных органов, нужны срочные меры. Власти Коми пока еще имеют возможность изменить Территориальную схему и при этом, как говорят китайцы, сохранить лицо.

Сегодня, как мы видим, речь идет об ошибках и просчетах. Если же выяснится, что чиновники сознательно искажали цифры и факты, а тем паче действовали в чьих-то корыстных интересах, это будет уже совсем другая история…

Анатолий ПОЛЬКИН.