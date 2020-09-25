Вчера закончилась двухдневная сессия Государственного Совета Республики Коми.

Руководящие посты в республиканском парламенте заняли представители «Единой России»: председателем стал Сергей Усачев, его первым замом — Александр Макаренко, вице-спикерами — Валентина Жиделева, Владимир Косов и Сергей Артеев.

За кандидатуру спикера проголосовали 23 депутата из 28 присутствующих. Должность председателя подразумевает работу на постоянной профессиональной основе. Таким образом, ему придется отказаться от поста генерального директора «Сыктывкарского ликеро-водочного завода».

Александр Макаренко снова стал первым вице-спикером Госсовета Коми. За него проголосовали 22 парламентария. За Валентину Жиделеву проголосовал 21 депутат из 28 присутствующих, за Владимира Косова — 24 депутата, за Сергея Артеева — 22 депутата.

Бывший спикер Госсовета Коми Надежда Дорофеева стала руководителем парламентского комитета по социальной политике.

Председателями остальных трех комитетов избраны – Андрей Климушев (комитет по законодательству и местному самоуправлению), Степан Чураков (комитет по бюджету, налогам и экономической политики) и Александр Попов (комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии).

В республиканском парламенте сформирована постоянная комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Ее возглавила Татьяна Саладина из «Справедливой России».

Бывший министр труда, занятости и социальной защиты Коми Илья Семяшкин вошел в состав комитета по законодательству. Елена Шумилова сменила Валерия Маркова на посту сенатора от Госсовета Коми. Избранный в Госсовет Коми по партийным спискам Дмитрий Шатохин остался рядовым депутатом.