В Инте рухнул рынок жилья

В последние годы Инта лидировала в антирейтинге городов с самыми дешевыми в России квартирами. Трехкомнатную квартиру здесь можно было купить за 300 тысяч руб., «двушку» — за 200. А на этой неделе рынок интинской недвижимости окончательно обвалился.

Всего за несколько дней стоимость самых «ходовых» 1-комнатных квартир (большие не пользуются спросом из-за высоких коммунальных платежей) упала еще на 30 процентов. По прогнозам риелторов, скоро будет достигнуто дно — 50 тысяч рублей. Это связано с новостью о том, что в Инте ликвидируется последняя шахта.