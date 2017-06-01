В Инте забастовали шахтеры

Вчера интинские горняки отказались выйти на работу. Причиной забастовки стала невыплата заработной платы. К работе 1 июня не приступил 71 человек, сообщает БНК со ссылкой на мэра Инты Ларису Титовец. Однако по данным сайта «7х7», забастовщиков около трехсот — вся первая смена.

По словам руководителя городской администрации, задолженности перед шахтерами по зарплате у нового предприятия, образованного АО «Интауголь» в середине марта, нет. Но есть долги по АО «Шахта «Интинская» — с января по март.

Недовольство работников зрело давно. Как сообщается в протоколе совместного заседания руководства шахты и профсоюзных лидеров от 31 мая, из-за долгов за потребленные ресурсы 23 мая на предприятие была ограничена подача электроэнергии. Работники ряда участков выведены в простой с оплатой 2/3 среднего заработка.

Правительством Коми в мае нынешнего года был получен заем в 20 млн рублей, которые направили в Инту на погашение долгов по зарплате. Из этих средств работникам выдали аванс за апрель, зарплату за апрель по 4500 руб. При этом общий объем задолженности только по зарплате перед работниками предприятия составляет порядка 38 миллионов рублей, за период работы АО «Шахта «Интауголь» — 130 миллионов рублей.

Шахтеры требуют выплатить долги за январь, февраль и половину марта 2017 года, а также отпускные с ноября 2016 года.

Для урегулирования ситуации 1 июня организована встреча представителей компании «Интауголь» с первым заместителем председателя правительства Коми Ларисой Максимовой. Во встрече примут участие исполнительный директор Александр Ковалев, директор по развитию АО «Интауголь» Андрей Потемин и профсоюзные лидеры Анатолий Ли и Денис Баженов.

Когда верстался номер, стало известно, что правительство региона выделит на стабилизацию работы АО «Интауголь» 30 млн рублей на погашение долгов по зарплате и другим социальным выплатам перед работниками предприятия за апрель 2017 года.