В Ижме группа депутатов в знак протеста добровольно сложила свои полномочия

Ижемцы всегда отличались свободолюбивым и независимым характером. Это в очередной раз продемонстрировала недавняя сессия районного Совета, на которой группа депутатов устроила политический демарш.

Сессия приняла неприятные для властей обращения. Первое (к своим коллегам — нардепам других районов Коми) касается мусорной реформы, вызывающей гнев населения. Второе (к правительству Коми) посвящено мусорному полигону, который строится на станции Шиес.

Вторая попытка

«Мусорные» вопросы ранее уже выносились на обсуждение: семеро ижемских депутатов потребовали обсудить качество работы «Ухтажилфонда». Однако местные чиновники приняли меры, чтобы дело до обсуждения не дошло. Депутатов не предупредили о внеочередной сессии — и она не состоялась.

На сей раз оба вопроса были все-таки вынесены на сессию. Хотя районная администрация этому всячески противодействовала. Со стороны чиновников прозвучал даже такой аргумент: мол, критикуемая компания «Ухтажилфонд» может подать иск о защите чести и достоинства. Однако это заявление вызвало обратную реакцию: депутаты не испугались, а приняли обращение к Министерству ЖКХ Коми, чтобы то рассмотрело неудовлетворительную работу регоператора.

Кроме того, большинством голосов на сессии принято обращение к правительству России, главам Архангельской области и Коми о немедленном прекращении строительства мусорной свалки в Шиесе.

Семеро смелых

После закрытия сессии в зале осталась группа депутатов для обсуждения еще одного вопроса. Дело в том, что прокуратура района подала иск в суд о лишении двух депутатов Совета района депутатских полномочий из-за «сокрытия в декларации своих доходов». Причем оба «нарушителя» — Николай Братенков и Игорь Рубан — самые популярные в районе нардепы. Именно они громче всех выступали против пенсионной реформы и других непопулярных инициатив властей. За что, по их мнению, и получили «обратку» от чиновников.

Результатом заседания, проходившего уже вне сессионных рамок, стало третье обращение группы ижемских нардепов, которое было направлено в СМИ, а также депутатам муниципальных Советов Коми и Архангельской области. Ниже – текст этого заявления (в сокращении).

«Бунт на корабле»

«Мы, депутаты МР «Ижемский», считаем, что главой района Т. Артеевой и администрацией главы РК ведется целенаправленная работа по прекращению полномочий двух депутатов Совета района Н. Братенкова и И. Рубана. Реальной причиной этого, на наш взгляд, являются не ошибки, допущенные ими при составлении декларации о доходах – такие ошибки можно найти в декларациях большинства депутатов Совета. Причиной является активность этих депутатов. Эти два депутата часто являются инициаторами выражения несогласия с проектами постановлений Совета района, указами главы РК и проектами законов РФ и РК.

Вопрос прекращения полномочий этих депутатов был вынесен на сессию, но все присутствовавшие на сессии, кроме главы района, проголосовали против. Поняв свою ошибку по проверке декларации только двух опальных депутатов, организаторы акции срочно провели проверку еще нескольких народных избранников. И. Рубан и Н. Братенков сдали объяснительные в администрацию главы РК, указав, что ни одного рубля незаконно они не получили и в коррупции незамечены, но формальные нарушения и неточности при заполнении декларации допустили.

Казалось бы, инцидент исчерпан: взяток они не давали и не получали, денег из бюджета не воровали, а потому арестовывать их в зале заседания, по примеру сената в Москве, нет причин. Но необходимость втихаря избавиться от них как у главы района, так и администрации главы РК осталась. Эти «смутьяны» теперь подбивают к протесту других депутатов уже против строительства полигона в Шиесе, устраивают митинги и направляют обращения в вышестоящие инстанции.

Поэтому мы считаем, что здесь явно главенствует политическая подоплека. Эти депутаты смеют публично критиковать главу района и даже главу РК через СМИ, через газету «Веськыда сернитам»… Но крепостными депутатами мы стать не хотим и потому слагаем полномочия. Тем самым выражаем протест против политической расправы над двумя депутатами под предлогом некачественного заполнения деклараций».

Светлана КРАСИВСКАЯ, Надежда ФИЛИППОВА,

Николай СЕМЯШКИН, Григорий ПЫСТИН,

Елизавета РОЧЕВА,

Игорь РУБАН,

Николай БРАТЕНКОВ,

депутаты МР «Ижемский».