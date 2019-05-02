В «карете прошлого» к больному быстро не приедешь

Контрольно-счетная палата Коми проверила эффективность использования средств, выделенных в 2017-2018 годах Сыктывкарской станции скорой медицинской помощи.

За два года, включая январь 2019-го, общая сумма средств, которые получила Сыктывкарская станция (далее Учреждение), составила 725,17 млн рублей. Из них 20,6 млн рублей приходится на республиканский бюджет, остальное – средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования РК.

«Полтора» фельдшера и врача

Конечно, львиная доля средств в структуре расходов Учреждения приходится на оплату труда (83,9% от общего объема расходов). На 1 января этого года в штате числится 341 единица, при этом количество фактически занятых лиц – всего 292 человека.

Средняя заработная плата работников увеличилась и составила по категории «врачи» 89,5 тыс. рублей, среднего медперсонала – 48,2 тыс. рублей, младшего – 44,8. Однако достижение этих показателей

(предусмотренных «Майскими указами») обеспечивается в основном за счет внутреннего совместительства. Практически все врачи и фельдшеры работают на полторы ставки.

Кроме того, специалисты КСП отметили существенное различие в подходах при начислении премий, надбавок за интенсивность и высокие результаты работы в отношении медицинского персонала и административно-управленческого персонала. Естественно, в сторону последнего. Так, в отдельных случаях фельдшерам общепрофильной выездной бригады надбавки за интенсивность и высокие результаты снижались в прошлом году с 35% до 1%, надбавки за качество выполняемых работ – с 35% до 1%, младшему медперсоналу – с 95 до 30% (за интенсивность) и с 95% до 50% (за качество). А вот для административно-управленческого аппарата снижение надбавок если и было, то минимальным.

Машин не хватает, автопарк «устал»

На сегодня вместе с Эжвой и пригородами к Сыктывкарской станции скорой помощи прикреплено 260,8 тыс. человек. Для их обслуживания создано 27 выездных бригад, в том числе две специализированные (анестезиологии-реанимации, психиатрическая), 11 общепрофильных врачебных и 14 общепрофильных фельдшерских бригад. То есть по одной бригаде на 9,7 тыс. населения. Это соответствует федеральному стандарту – 1 бригада на 10 тысяч населения.

Обеспеченность автомобилями скорой помощи также соответствует нормативу, однако 93% автопарка имеют 100% амортизации. Высокая степень изношенности, как сказано в докладе КСП, вызывает длительные (от 6 месяцев до полутора лет) простои, связанные с диагностикой и ремонтом неисправностей, увеличивает расходы на содержание автотранспорта. На данный момент требуется срочно обновить 25 автомобилей.

С лета 2017 года часть автотранспортных услуг Учреждения была переведена на аутсорсинг. Как показал анализ КСП, перевод не привел к снижению затрат. В 2016 г. (до перевода на аутсорсинг) затраты составляли 90,5 млн рублей, а в 2018-м – 90,8 млн рублей. Однако для более объективной оценки эффективности необходим более длительный период анализа, считают в КСП. Поэтому по итогам 2019 года предлагается снова провести оценку.

Есть замечания и в адрес ООО «Новоскор», которому переданы услуги на аутсорсинг. Установлены многочисленные факты, когда их водители, в нарушение норм трудового законодательства, работали круглосуточно. Хотя максимальное время работы для водителей скорой медицинской помощи не должно превышать 12-ти часов. Из них только 9 часов водитель может непосредственно управлять транспортным средством.

При круглосуточном режиме работы трудно обеспечить безопасное вождение автомобиля. А ведь водитель «скорой» отвечает не только за себя и машину, но также за жизнь и здоровье медперсонала и пациентов.

Больной, дождитесь – не умирайте!

Среднегодовая нагрузка на одну бригадо-смену по Учреждению выросла с 2017 по 2018 годы на 2,45% и составила 906 обслуженных лиц в год. Наибольший рост нагрузки наблюдался у специализированных бригад (анестезиологии-реанимации, психиатрической) – от 5% до 26,3%. При этом основную долю выездов осуществляют фельдшерские бригады.

Это свидетельствует о том, что население Сыктывкара получило в основном доврачебную помощь. Врачебные кадры по-прежнему в дефиците. Пятая часть всех выполненных выездов приходится на оказание помощи детям. При этом педиатрической бригады в составе Учреждения нет, потому что нет врачей-специалистов, имеющих необходимые два сертификата.

Показатель «доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут» выполняется на 89%. Однако имеются случаи, когда пациент дожидался «скорой» больше часа. Их тоже немало – почти 1,5%.

Если вызовов много, врачи, конечно, едут в первую очередь к тем, кому нужна экстренная и неотложная помощь. В среднем за сутки таких «неотложных» бывает до 20 адресов. В период эпидемии гриппа это число увеличивается в два раза.

Игорь АРТЕМОВ.

P.S. 28 апреля считается профессиональным праздником – Днем работников скорой помощи. В этом году он совпал с днем Светлой Пасхи. Сыктывкарцы по-своему «поздравили» эскулапов. В этот день (точнее сутки) на «скорую» поступило 397 вызовов (при нормативе 270!). В прошлом году было «полегче» – всего 290 вызовов…