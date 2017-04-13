В Княжпогостском районе разразился скандал, связанный с именем «известного общественника»

ДОСААФ еще с советских времен является мощной и влиятельной организацией. И если ее руководство решило вынести «сор из избы» – значит, произошло нечто экстраординарное…

В минувший вторник в газете «Княжпогостские вести» появилось объявление следующего содержания: «Решением президиума регионального отделения ДОСААФ России Республики Коми 5 апреля 2017 года исключен из членов ДОСААФ за неоднократное невыполнение требований Устава, решений руководящих органов и неуплату членских взносов Сноз Сергей Владимирович.

За неуплату членских взносов и фактическое прекращение своей деятельности признаны ликвидированными все первичные организации местного отделения ДОСААФ России Княжпогостского района и исключены члены ДОСААФ, состоявшие в них ранее на учете. Членские билеты указанных лиц не действительны. Граждан, пострадавших от действий С.В. Сноза, просим обращаться письменно по адресу: Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 64».

Мифическая работа

Что же стоит за данным заявлением? Обратимся к документам.

Согласно протоколу заседания президиума Совета республиканского отделения ДОСААФ, княжпогостская районная организация практически ликвидирована. Из выступлений на заседании следует, что руководитель районной организации Сергей Сноз работу по укреплению структуры не ведет, нормативных документов не знает, отчеты составляет с недостоверной информацией. За 2016 год не представлено вообще никакой бухгалтерской отчетности. Задолженность по заработной плате и штрафам достигла 1 млн 200 тысяч рублей.

Главная задача районной организации — подготовка специалистов массовых технических профессий — в прошлом году выполнена всего на 12 процентов: из 166 (по плану) подготовлено лишь 20 человек. Проще говоря, организация существует только на бумаге, а взносы от членов ДОСААФ здесь не собираются.

«Престижа» ради

Надо отдать должное господину Снозу: он работал в должности председателя 14 лет и одно время даже был на хорошем счету. Однако, видимо, решил, что работа на общественную организацию не приносит ему дохода, а потому взялся за реорганизацию. Сейчас на базе ДОСААФ подготовка специалистов практически не ведется, зато их готовит ООО «Престиж». Учредителем этой фирмы с уставным капиталом в 10 тысяч рублей является сын господина Сноза – Максим. В сущности, эта частная фирма теперь пользуется всеми площадями и техникой, которые принадлежали ДОСААФ. Вот только деньги за учебу получает не ДОСААФ, а «Престиж».

Интересен и такой факт. В районе существует автодром, который передан в аренду местному отделению ДОСААФ. Сейчас этим автодромом пользуется «Престиж» — на условиях субаренды и на безвозмездной основе.

Еще три года назад региональное руководство ДОСААФ решило уволить Сергея Сноза. Однако допустило ошибку при оформлении документов, и суд восстановил господина Сноза в должности, заставив выплатить ему зарплату за вынужденный прогул.

Пока суд да дело…

Полтора года назад руководство республиканской организации обратилось в полицию с просьбой проверить законность действий Сергея Сноза. Как заверяют в органах, следствие ведется, только вот результатов почему-то не видно.

Между тем господин Сноз находится на хорошем счету у руководства Княжпогостского района: он участник чуть ли не всех патриотических и воспитательных кампаний. Является членом общественного совета района, членом призывной комиссии, руководителем недавно созданной детской организации «Юнармия». Он даже кубки вручает победителям на различных соревнованиях!

Однако терпеть дальше такое положение региональная организация не может, поэтому и приняла решение о ликвидации первичных организаций Княжпогостского района.

Павел КОМИССАРОВ,

главный специалист по правовой работе регионального отделения ДОСААФ.

Анатолий ПОЛЬКИН.