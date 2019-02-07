В Койгородском районе появилась новая форма обучения: уроки под дождем

Каким образом повышенная влажность влияет на качество учебного процесса, можно будет установить с помощью уникального эксперимента, который проходит в школе поселка Кажым.



Едва начался 2019-й, на первой январской рабочей сессии Совета МР «Койгородский» обсуждалась ситуация с протекающей кровлей кажымской школы. Тогда, по словам депутата Совета района Павла Косарева, случились протечки в нескольких классах. Руководитель администрации МР «Койгородский» Любовь Ушакова пояснила, что ремонт кровли запланирован на нынешний год на средства в рамках соглашения о социальном партнерстве с АО «Монди СЛПК».

Однако в прошлую пятницу, 1 февраля, школа вновь пострадала от потопа. Практически во всех классах второго этажа стала протекать кровля. Ручьи хлынули и на первый этаж. В связи с этим частично было отключено электричество, а на следующий день приостановлен учебный процесс.

— Почти в каждом классе на полу стоят емкости для осадков. Вода льется с крыши, с подоконников. Заливает и спортивный зал. На потолках желтые пятна, пахнет сыростью, — поведала одна из педагогов.



Как сообщила директор школы Светлана Костина, такая проблема дает о себе знать на протяжении нескольких лет. Но в нынешнем году, вероятно, из-за теплой зимы, ситуация ухудшилась. Последний капитальный ремонт кровли образовательного учреждения был проведен в 2007 году, текущие косметические проводятся ежегодно. Однако финансирования на эти цели – кот наплакал.

В понедельник, 4 февраля, в школе побывали заместитель руководителя АМР «Койгородский» – начальник управления образования Алена Василевская, руководитель ООО «Жилфонд» Роман Турубанов, руководитель отделения реализации и контроля по обращению с ТКО в Койгородском районе Александр Попов.

Комиссией была выявлена причина потопа. Как сообщили специалисты-строители, на чердаке помещения, где нет вентиляции, скапливается теплый воздух. В связи с этим образовавшийся конденсат не улетучивается, что и приводит к серьезным протечкам кровли.

В течение нескольких дней местная бригада, в состав которой вошли работники школы и местные жители, выполняла работы, не требующие финансовых затрат. Рабочие очищали и утепляли шахты, устанавливали вентиляционные окна и решетки.

Образовательный процесс в школе продолжается согласно расписанию. Летом здесь предстоит выполнить ремонт кровли. Однако, как пояснила Алена Василевская, средств на капитальный ремонт недостаточно – всего 500 тысяч рублей.

Ранее в рамках соглашения с АО «Монди СЛПК» были капитально отремонтированы кровли Вежьюской и Кузьельской школ, а также в детских садах № 1 и 2 райцентра.

Юлия ДАНИЛОВА.