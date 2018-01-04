В колонии появился питомник

С конца июля в ИК-31 (Микунь) появился племенной питомник. Руководит им Ксения Ярвепер, выпускница Пермского института ФСИН России. В подчинении девушки семь сотрудников. Пока в питомнике пять собак, из них три щенка.

Будущих щенков в этом питомнике станут «воспитывать» до трехмесячного возраста. За это время их научат по специальному плану дрессировки. Затем отправят в исправительные учреждения для дальнейшей службы и обучения по своей специализации. Там кинологи окончательно определят, кто будет розыскной (патрульно-розыскной) или специальной собакой.

Немецких овчарок-сестер Легенду и Лилу, бельгийку Мейлу в семимесячном возрасте привезли сюда из питомника в Перми. Хурму и Фиджи в трехмесячном возрасте привезли из Кировского частного племенного питомника. Старшие собаки живут в вольерах. Маленьких Хурму и Фиджи пока держат в домашних условиях. У щенков только натуральное пятиразовое питание.

Вопреки расхожему выражению про собачью жизнь, в питомнике хорошие условия как для людей, так и для щенков. У сотрудников теплые кабинеты, у собак есть и кухня, и даже ванны для водных процедур.