Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн медленно и методично проводит кадровую «зачистку». Ранее республику покинул Дамир Салимов, управделами администрации главы РК. А 8 января освобождена от должности вице-премьер регионального правительства 37-летняя Эльмира Ахмеева.



Эльмира Ахтямовна появилась в Коми при Владимире Уйбе, который в ноябре 2020-го назначил ее руководителем Минэкономразвития. В апреле 2022-го она стала первым замом председателя кабинета министров РК. То есть фактически «сидела на хозяйстве» и как могла тащила на своих женских плечах все правительство региона. Однако в новой команде места ей не нашлось…

Правило «новой метлы», которая везде расставляет своих людей, пока никто не отменял. Гольдштейн – не исключение, он постепенно подтягивает своих биробиджанских сподвижников.

Так, Екатерина Долгова, работавшая в администрации Еврейской автономии, уже назначена зам. руководителя администрации главы РК. В новую команду может войти и Илья Семенов, который еще 9 декабря ушел с поста зампреда правительства ЕАО (кстати, с Гольдштейном они знакомы еще по Ухте). А 26 декабря подал в отставку вице-губернатор ЕАО Дмитрий Братыненко. Он уже прибыл в Сыктывкар и назначен исполняющим обязанности председателя правительства. А на ближайшей сессии Госсовета депутаты скорее всего утвердят вчерашнего жителя Биробиджана в должности полноценного главы кабинета министров.

ТРИЖДЫ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР. И ЭТО ЕЩЕ НЕ ПРЕДЕЛ?

53-летний уроженец Самары Дмитрий Братыненко – опытный управленец. По первому образованию – химик (инженер-технолог), по второму –экономист. В начале нулевых работал в различных производственных фирмах, в 2005-2007 годах – в аппарате правительства Самарской области.

В 2009 году г-н Братыненко очутился на Сахалине в качестве советника губернатора. В 2011-14 гг. он уже заместитель губернатора Александра Хорошавина – того самого, который на 13 лет сел за взятки.

После посадки шефа Братыненко переместился в Приморье. И опять-таки становится вице-губернатором, на сей раз – Приморского края.

В 2019 году Д.Братыненко перебрался в Еврейскую автономную область, работал зампредом регионального правительства, а затем (уже в третий раз) вице-губернатором. Оттрубив 5 лет в НАО, соратник Ростислава Гольдштейна недавно приехал в Коми . По неофициальной информации, он уже обосновался в кабинете, где до него сидела Эльмира Ахмеева. Причем наблюдатели не исключают, что после сентябрьских выборов, став полноценным главой региона, Гольдштейн «реанимирует» пост первого заместителя губернатора (напомним, что эту должность вплоть до своего ареста в сентябре 2015 года занимал Алексей Чернов). Если это произойдет, Братыненко в четвертый раз станет вице-губернатором.

Некоторые источники утверждают, что у Дмитрия Федоровича есть влиятельные покровители, в том числе Дальневосточный полпред Юрий Трутнев. И вообще, г-н Братыненко за годы своей карьеры оброс хорошими связями на самом верху. Не случайно же он попал в самую элитарную в России хоккейную команду.

«В ГОРОДЕ СОЧИ ТЕМНЫЕ НОЧИ»

Когда-то спортсмены-любители играли в хоккей по ночам – в остальное время катки были заняты. В 2011 году была создана НХЛ – Ночная хоккейная лига. Кстати, название придумал Владимир Путин, он же регулярно принимал участие в матчах НХЛ, проходивших, конечно, не по ночам, а в любое, удобное для президента время.

10 мая 2021 года в Сочи состоялся знаменитый гала-матч между сборной Ночной лиги и командой «Легенды хоккея». На лед в составе «легенд» вышли ветераны профессионального спорта Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Игорь Ларионов, Виктор Шалимов и другие звезды. А также два скромных любителя – Сергей Шойгу и Владимир Путин.

За сборную НХЛ тоже выступал звездный состав. В основном, это были золотые «звездочки» из списка Forbes – миллиардеры Геннадий Тимченко, Борис Ротенберг, Владимир Потанин и прочие. Защищать ворота они доверили надежному человеку — вице-губернатору Еврейской области Дмитрию Братыненко.

И голкипер не подкачал. Уже на 29 секунде матча он пропустил очень важную шайбу от Владимира Путина. А вскоре тот же любитель под номером 11 сделал так называемый «покер» — то есть забил четыре гола подряд. При этом в иных случаях Братыненко вовсе не выглядел «дыркой в рамке». К примеру, он сумел отразить бросок великого хоккеиста Фетисова, вышедшего один на один с вратарем.

В третьем периоде сборная НХЛ поменяла голкипера. Но к тому времени Дмитрий уже успел проявить себя молодцом – вытащил из сетки ворот аж 6 шайб, запущенных президентом.

Все закончилось хорошо. Миллиардеры проиграли со счетом 9:13. Путин отличился семь раз и ушел с ледовой арены в хорошем настроении. В чем немалая заслуга и славного вратаря Братыненко.

.Владимир СУМАРОКОВ,