В Коми 42 купели откроются в крещенскую ночь

В ночь на 19 января в республике пройдут крещенские купания. Для этого подготовлены 42 купели.

В Сыктывкаре купели будут традиционно открыты на реке Вычегда в районе лодочной станции, в границах м. Н. Чов, в 5-м микрорайоне Эжвы (лодочная станция «Садко»), на старице реки Сысола в м. Красная гора, на реке Сысола в районе ул. Кутузова (район понтонного моста).

В Печоре купель будет «работать» на реке Печора в районе памятника В. Русанову, в Воркуте – на реке Воркута, на базе отдыха «Заречная». А вот в Койгородке купели не будет. Накануне православного праздника администрация села вместе со специалистами МЧС провела осмотр акватории реки Сысола. Выяснилось, что в месте предполагаемой купели возле моста в направлении п. Койдин вдоль береговой линии на реке все еще есть открытая вода поверх льда. Кроме того, в этом месте лед быстро разрушается, а при укладке мостков проседает.

Обустройство безопасной купели вблизи Койгородка не представляется возможным. Верующие смогут совершить обряд на Кажимском водохранилище.

Крещенских морозов в этом году не будет: ночь в целом прогнозируют теплую. Синоптики также обе-

щают снегопад. Похолодание ожидается к утру 20 января. За безопасностью в крещенскую ночь будут следить 400 сотрудников МЧС. В том числе более 100 спасателей и инспекторов – непосредственно у купелей.

МЧС предупреждает: купаться на Крещение в необорудованных местах запрещено.