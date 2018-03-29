В Коми была своя «Зимняя вишня» — трагедия в торговом центре «Пассаж»

В воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел страшный пожар.



К несчастью, двери запасных выходов были заблокированы, а пожарная сигнализация отключена. Всего при пожаре в торгово-развлекательном центре погибли 64 человека, среди них 41 несовершеннолетний.

Следователи продолжают восстанавливать картину трагических событий.

В эти дни в Коми, как и по всей России, прошли акции памяти. Первыми отреагировали на боль ухтинцы, у которых еще свежа память о трагедии в «Пассаже», где в 2005 году в огне погибли 25 человек. Ухтинцы возложили цветы к часовне на месте сгоревшего торгового центра «Пассаж» в память о погибших в Кемерово. Следом прошли акции памяти во всех городах и районных центрах Коми.

Литию по погибшим 27 марта отслужил архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим.

Генрокуратура в связи с трагедией в Кемерове поручила провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах страны, имеющих развлекательные центры.

В нашей республике будет проверено 55 таких объектов. Прокурорам поручено обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения на указанных объектах.

Но и рядовые граждане не хотят оставаться в стороне. Так, активисты из Сыктывкара стали проводить рейды, они решили самостоятельно убедиться в подготовке магазинов к чрезвычайным ситуациям. Горожане начали обращать внимание на запасные выходы из помещений на случай пожарной тревоги. Увы, многие закрыты на замок или проходы к ним завалены коробками с продукцией и мусором.

Специалисты МЧС по Коми рассказывают, как вести себя во время пожара в торговом центре. Особое внимание уделяется профилактической работе с детьми.