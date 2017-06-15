В Коми дают суровые сроки

Под Вуктылом велосипедист упал с моста в ручей и погиб.

Сыктывкарец из ревности искромсал ножом норковую шубу возлюбленной.

Осенью прошлого года 20-летний житель Нижнего Одеса с помощью будущей тещи, работавшей бухгалтером в больнице, обратился к заместителю главврача, который наложил тому фальшивый гипс и выдал больничный, на основании которого парень получил отсрочку от службы в армии. За услугу врач получил бутылку коньяка и банку кофе.

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