Арестованный за взятки бывший мэр Инты Павел Смирнов получил 12 лет лишения свободы.
Будучи руководителем Интинской администрации, экс-мэр систематически получал от коммерсантов взятки в обмен на покровительство. Сумма «вознаграждений» составила около 30 млн рублей.
Приговор скорее всего будет обжалован как чересчур суровый. Для сравнения: экс-руководитель УФСИН РФ Александр Реймер, нанесший казне миллиардный ущерб, недавно приговорен к восьми годам заключения.
В Коми дают суровые сроки
Арестованный за взятки бывший мэр Инты Павел Смирнов получил 12 лет лишения свободы.