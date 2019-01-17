В Коми грядут снегопады

20 января — Всемирный день снега. Как сообщают метеорологи, с 17 по 19 января в большинстве районов Коми (Прилузский, Койгородский, Сысольский, Корткеросский, Удорский, Ухтинский, Троицко-Печорский, Усть-Куломский, Сыктывдинский и Сыктывкар) пройдут сильные снегопады.

18-19 января прогнозируется кратковременное повышение температуры воздуха до 0°С, временами будет идти мокрый снег.

Ожидается, что количество выпавших осадков за этот период может составить 30-80 процентов от месячной нормы. В северных районах с 19 января, в центральных с 20 января, в южных с 21 января прогнозируется понижение температуры до -18…-25°С. Спасатели просят всех быть осторожными.

В период потепления и выпадения большого количества осадков ухудшается дорожная обстановка, повышается риск падения снежных масс и наледи с крыш зданий и сооружений, обрыва линий электроснабжения.

Рекомендуется убрать транспортные средства из-под крыш зданий, подальше от деревьев и рекламных щитов, быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Не стоит отправляться в дальние поездки, турпоходы, лучше отказаться от участия в массовых мероприятиях. Родителям лучше провести беседы с детьми по действиям во время непогоды. В случае отключения электроэнергии выключите все электроприборы и освещение, кроме одного источника, так, чтобы вы поняли, когда электроснабжение будет восстановлено. Сообщите об отключении в энергослужбу.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «101» или «112». В Главном управлении МЧС России по Коми круглосуточно функционирует «телефон доверия»:

8 (8212) 29-99-99.