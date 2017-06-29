В Коми кукуруза так и не выросла

Попытка вырастить в Коми «царицу полей», от поедания которой «коровы просто мурчат», как говорил Сергей Гапликов, не удалась. Всему виной суровое северное лето.



Напомним, в прошлом году тогда еще врио главы говорил, что считает кукурузу лучшей заменой борщевику. Он предлагал выращивать ее на корм скоту в двух хозяйствах республики. Первые опытные поля кукурузы должны были появиться нынешним летом в Прилузье и под Ухтой…

Выдержать агротехнические сроки посева из-за холодной и дождливой погоды не удалось. Сегодня экологические испытания кукурузы продолжаются на базе ФГБНУ «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Республики Коми».

Инициатива Гапликова тогда вызвала у жителей республики неоднозначную реакцию. Люди старшего поколения еще помнят, как в Коми пытались выращивать кукурузу в хрущевские времена. Один из старожилов вспоминает, как работников одного северного совхоза заставляли сеять кукурузу. Специалисты, многие из которых были репрессированы и недавно освободились, пришли в ужас: они понимали, что эта южная культура здесь не вырастет и с кормом для скота возникнут проблемы.

Из-за того, что случились заморозки, «кукурузный проект» потерпел фиаско. Кукурузные поля перепахали вновь и засеяли овсом.