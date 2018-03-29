В Коми может разразиться очередной коррупционный скандал

Медицинская общественность Сыктывкара взбудоражена слухами о том, что в Эжвинской горбольнице арестован и отправлен в следственный изолятор врач Виктор Мусинский, а заведующий неврологическим отделением от расстройства занемог и взял «больничный».

По свидетельствам из неофициальных источников, попавший в СИЗО врач-невролог обвиняется по пункту 5 статьи 290 Уголовного кодекса («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»), наказание по которой — от семи лет лишения свободы и крупный штраф.

Правоохранители не делают на сей счет каких-либо публичных заявлений. Однако по нашей информации, не подтвержденной пока официально, «эжвинское дело» может быть напрямую связано с врачебной комиссией регионального военкомата.

Как утверждают наши источники, председатель военно-врачебной комиссии (ВВК) военкомата республики и заместитель главного врача Эжвинской горбольницы по экспертизе Ирина Чучалина оказалась в реанимационном отделении, причем вроде как даже под охраной. Не исключено, что впоследствии ей будет предъявлено обвинение по той же статье, что и Мусинскому…

Труба зовет. Но не всех

В России скоро объявят об очередном призыве в армию. У молодежи горячая пора: пока одни думают, какие выбрать войска, другие ищут способы «откосить» от армии. Но для этого им нужно приобрести заветный «белый билет». На фоне тотальной борьбы с коррупцией сотрудники военкоматов стали куда осторожнее, и призывники теперь дают взятки совсем в других местах.

Конечно, с хорошим здоровьем нельзя просто прийти в военкомат и заявить о нежелании служить Отечеству. Но на помощь всегда готовы прийти «специальные люди». Свои услуги они предлагают по «сарафанному радио». Те, кому эти люди уже помогли уклониться от службы, передают их контакты потенциальным клиентам. Дабы гарантировать «честность» сделки, пишется расписка, что деньги у призывника якобы взяты в долг. В случае чего – это еще и прикрытие от обвинения в коррупции.

В настоящее время основные коррупционеры в сфере призыва — это либо сотрудники медкомиссий в военкоматах, либо врачи, которые ставят по направлениям оттуда диагнозы в поликлиниках. Такая схема как бы выносит коррупцию за пределы военкоматов и обеляет их сотрудников: даже если медика поймают на взятке, отвечать за это будет главврач поликлиники или больницы.

Из практики известно, что сотрудники медкомиссии в военкоматах не являются врачами в привычном понимании — их роль практически сводится к тому, что имеющиеся в деле документы на призывника из поликлиники они сверяют со списком болезней, с которыми можно или нельзя служить. Но если есть сомнения, призывника посылают на обследование в больницу или в поликлинику — причем не в любую, а только в ту, что есть в специальном списке, который ежегодно утверждает региональный Минздрав совместно с военкоматом.

Спрос родил предложение

Как сообщил «Трибуне» источник, близкий к военкомату, борьба с коррупцией здесь ведется постоянно, и поведение председателя ВВК было под наблюдением уже несколько лет. В результате появилось подозрение в том, что она направляет на стационарное обследование призывников для прохождения медицинского освидетельствования, которые на самом деле практически здоровы.

Проводивший обследование врач-невролог должен был выдать молодому человеку выписку из истории болезни, в которой отражался диагноз, освобождавший призывника от воинской обязанности по состоянию здоровья. Следователи предполагают, что медики работали по вышеописанной схеме несколько лет, и теперь предстоит установить круг лиц, вовлеченных в преступную группу.

В последние годы растет число желающих служить в рядах Вооруженных сил. Однако есть и те, кто отказывается служить. За «белый билет» они готовы платить большие деньги. При этом и сам призывник, который пошел на это, становится соучастником мошенничества.

Похоже, что республика опять прославится очередным громким уголовным делом.

Анатолий ПОЛЬКИН.