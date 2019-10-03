В Коми начнется отстрел диких животных

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми должно разрабатывать план мероприятий по нейтрализации ситуации в каждом конкретном случае. К работе будут подключены охотники и полиция.

«Сложилась серьезная ситуация, дело дошло до трагедии — погиб ребенок. Властям и правоохранительным органам необходимо незамедлительно принять меры. Будет разработан план мероприятий по снижению численности волков на территории Коми. На его реализацию необходимо предусмотреть в бюджете дополнительное финансирование. Кроме того, мы проработаем вопрос о выплате денежных премий охотникам, добывшим волков и медведей. Предварительно речь идет о сумме в 20 тысяч рублей за каждое животное», — прокомментировал ситуацию зампред правительства Коми Анатолий Князев.

По словам А. Князева, в данном вопросе реакция властей должна быть мгновенной.