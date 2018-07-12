В Коми нашлось пять человек, одобряющих повышение пенсионного возраста

Законопроект о повышении пенсионного возраста поддержал уже 61 регион России! — восторженно рапортуют официозные СМИ.

Впрочем, есть нюансы. Полностью поддерживают 11 регионов. 15 (в том числе Коми) — осторожно и с оговорками. Еще 15 сохраняют «нейтралитет». Москва и Подмосковье перенесли акцент на встречные социальные меры. 24 региона уклонились от содержательной реакции, а еще 14 регионов пока и вовсе молчат.

В Коми проект пенсионной реформы был одобрен даже не сессией Государственного Совета, а лишь президиумом парламента. Да и тот собрался не в полном составе (некоторые члены этого органа предпочли не участвовать в голосовании, вероятно, не желая рисковать своей репутацией). Двое из семи участников заседания президиума ГС проголосовали против. Оставшиеся пять депутатов (разумеется, «единороссы») выступили от имени всей республики и по сути (хотя и с некоторыми замечаниями) дали «добро» на повышение пенсионного возраста.

В отличие от представителей власти и депутатов регионального уровня рядовые граждане настроены не столь оптимистично. Большинство категорически против. Поэтому люди и продолжают выходить на акции протеста. Один из читателей «Трибуны» по этому поводу сказал так: «Я лично не знаю ни одного человека, кто был бы «за» повышение пенсионного возраста. Но говорят, что 7% это поддерживают. Вот глянуть бы таким в глаза: что за люди такие?»

На самом деле 7 процентов — цифра вполне реальная. Это не только депутаты, представители партии власти, но и многочисленные чиновники. То есть люди, мягко говоря, не бедные.