В Коми наступит «золотой век», когда золотоволосый юноша соберет все знания предков

«Трибуна» уже рассказывала, что в соцсетях появилась публичная страничка «Врата Биармии». Здесь собрана информация, посвященная богам, колдунам и старинным обрядам коми народа. Тексты базируются на научных публикациях, в том числе Института языка, литературы и истории Коми научного центра. Однако авторы странички и сами не прочь поразмышлять о мифах, к чему призывают и наших читателей.

Красивая легенда

Эта легенда записана со слов Парасковьи Фокичны Елфимовой, 1909 года рождения, в деревне Сейты Сыктывдинского района. Легенда о золотоволосом юноше, возвращение которого сулит нам золотой век.

«Жили на земле люди со светлыми волосами, золотистыми, как лен. Жили они свободно, счастливо, мирно. С соседями торговали. Пришедшего не убивали — принимали и помогали, чем могли. И всего у них было вдоволь, всем их одаривала земля и Парма.

Но вот с запада пришли к ним незнакомцы, позарились на их богатство. Не торговать, а отнять захотели и самих светловолосых людей себе подчинить. Были пришельцы более темные – и глаза, и волосы, и кожа. Светлые люди к ним навстречу выходят, говорят: мы поделимся с вами всем, что есть, научим всему, что знаем и умеем. И выходят они без оружия, потому как убить себе подобного для них было самым большим грехом. От этого пришельцы еще больше рассвирепели и начали рубить людей мечами да топорами, копьями кололи, стрелами жалили.

Так истребили они почти всех мужчин светлого народа. Захватили они светлый народ, а чтобы обезопасить себя, брали их девушек в жены, и если рождался светловолосый мальчик, то убивали его… В живых остался лишь один старец, который в лесу укрылся. И вот перед смертью призвал он женщин к себе. И каждой пришедшей передал он по частичке знания светлого народа.

Одной женщине удалось сохранить родившегося светловолосого ребенка. Отнесла она его в дом, где скрывался последний старец, и стала тайно заботиться о нем. Когда мальчик подрос, стали к нему приходить женщины и передавать то, что им старец рассказал. Однажды юноша исчез. Говорят, он пошел по Коми земле – собирать остатки знания светлых. Когда он сможет собрать все, тогда настанет вновь на Коми земле Зарни Нэм – золотое время.

Дети у коми рождаются светловолосыми, а затем со временем темнеют: это кровь пришельцев проявляется».

Собака-спаситель

А вот вам история, в которой собака выступает трикстером, то есть проводником в иной мир.

«Жил на свете очень скупой и жадный человек, никому даже куска хлеба не давал, никого не поминал. Умер он, поминки по нему никто не справляет, его душу, Лов, к обеду не зовут, никакой еды поминальной до него не доходит. Обратился он к Ёну: «Дозволь мне на день снова в мир вернуться, чтобы я успел кушанья приготовить, а потом моя душа паром от них насытится». Дал Ён ему такой шанс.

Вернулся умерший в мир живых, много разной еды приготовил – чери-няней да шанег напек. Все это, пока горячее, скорее понес на кладбище для поминания самого себя, чтобы паром наесться, пока еда не остыла. По дороге упала одна шанежка. Только хотел человек ее поднять, как схватила ее пробегавшая мимо собака. Делать нечего, прибежал человек на кладбище, сложил еду и вновь очутился в ином мире.

Но все никак не может поесть душа – ведь это он сам для себя приготовил, а душа может питаться только тогда, когда другие ее поминают. Опечалился человек, как вдруг подбегает к нему та самая собака с шанежкой в зубах. От пара этой шанежки и насытилась душа. С тех пор с кладбищ никогда не прогоняют собак и кормят их, если они подходят к поминальной еде, не прогоняют, если те доедают остатки еды с могил».

Кстати, вспомните фильм Александра Рогожкина «Кукушка»: там главная героиня, женщина-саами, воет собакой, чтобы, идя на этот клич, умирающий герой мог найти дорогу с того света и вернуться к живым.

Лесные духи

Коми люди любят лес. Без него они не мыслят свое существование. Но лес, как известно, полон тайн и мифических жителей. Например, если вы идете в лес в четверг, то вполне возможно, встретите Ворсу. Это его день.

Для коми-пермяков Ворса – могущественное лесное божество и охранитель скота, а вот для коми-зырян — злобная нечисть, лесной черт. Он, как вампир, не отбрасывает тени, а на лай его собаки не отзывается эхо. В сказаниях о Пере Ворса ведет себя коварно, пытаясь оттяпать у богатыря лесные угодья. Но Пера побеждает его в состязаниях, а потом еще долго гоняет неугомонного Ворсу по лесам и болотам, чтобы отвадить.

Громадный силач с мохнатыми ушами, но без бровей и ресниц – таким изображают обычно Ворсу коми художники.

Имена духов разных мест у коми часто были двусоставными: первая часть означала само место, а вторая — чудесного хозяина. Например, Гуна чуд – это хозяин гумна, гуменник. Нур чуд – хозяин болота.

Хозяева мест не были злыми или добрыми, а вели себя по ситуации. Поэтому человек всегда старался задобрить их. Когда отправлялись в парму по грибы или на охоту, на речку или озеро порыбачить, всегда брали с собой небольшой гостинец для местного духа-охранителя. Чаще всего это было угощение. Но иногда могли прихватить спиртное или табак, или небольшие предметы вроде расчески или зеркальца — у разных духов разные потребности.

Вход в иной мир

Вожа пу – дерево с развилкой на вершине или дерево с двумя верхушками. Традиционно к такому дереву было негативное отношение, в народе говорили, что у него два сердца. Его ни в коем случае не использовали в строительстве. Иначе любая постройка становилась вредоносной. Вожа пу не использовали даже в качестве дров.

Причина в том, что через развилку можно было увидеть дорогу в другой мир. У вычегодских коми есть быличка о том, как один охотник остался переночевать под вожа пу. Ночью его разбудил вихрь, из которого доносился крик, кто-то требовал, чтобы охотник ушел с дороги. Это был леший, дорога которого проходила через раздвоенную верхушку. У сысольских коми была похожая история о березе, но уже с тремя вершинами, в ветвях которой видели лесную женщину.

Поэтому деревьев с раздвоенными вершинами на всякий случай остерегайтесь – мало ли что!

Еще больше интересных историй вы найдете здесь: vk.com/gatesofbjarma.