Постановлением правительства Коми на территории республики в связи с жаркой сухой погодой с 24 июля введен особый противопожарный режим, при котором установлены дополнительные требования пожарной безопасности.
Гражданам запрещается посещение лесов, в селах и дачных поселках нельзя жечь траву, разводить костры, сжигать мусор.
Особый режим, конечно, не радует жителей региона, в первую очередь сельчан, для которых лето — период сбора грибов и ягод, а значит, возможность заработать.
Сегодня в Коми бушуют три лесных пожара. Лес полыхает в Удорском, Троицко-Печорском и Сосногорском районах.
В Коми нельзя ходить в лес и разводить костры
Постановлением правительства Коми на территории республики в связи с жаркой сухой погодой с 24 июля введен особый противопожарный режим, при котором установлены дополнительные требования пожарной безопасности.