Ежегодно специалисты наблюдают за качеством воды в реках региона. В 2020 году многие из них перешли из категории очень загрязненных в грязные. Например, река Ижма в верхнем течении перешла из категории слабо загрязненной в очень загрязненные, а Колва вообще стала грязной. Такие данные содержатся в докладе Минприроды Коми о состоянии окружающей среды.



Общая протяженность рек длиной более 10 километров составляет 84 тысячи километров, их количество – около 3,5 тысячи. Почти 2/3 территории республики занимает бассейн реки Печоры.

Наблюдения за качеством поверхностных вод в 2020 году проводились на 25 реках в бассейнах Печоры, Вычегды, Мезени и Лузе. Вот результаты.

Луза – очень загрязненная. В воде обнаруживались следовые количества пестицидов группы ДДТ и линдана.

Вычегда – очень загрязненная в верхнем течении, загрязненная в черте Сыктывкара и среднем течении. Качество воды в среднем течении (у деревни Гавриловка и Сыктывкара) оценивалось как и в 2019 году. В верхнем течении у деревни Малая Кужба превышений допустимых значений для легкоокисляемых органических веществ и соединений никеля не было отмечено, в результате чего разряд «а» («грязная» вода) 4-го класса сменился на разряд «б» («очень загрязненная» вода) 3-го класса. В пробе, отобранной 7 мая ниже Гавриловки, содержание метанола составило 1,2 ПДК (предельно допустимая концентрация вредных веществ).

Сысола – очень загрязненная в среднем течении, загрязненная в нижнем течении. В черте поселка Первомайский отмечался рост загрязненности воды соединениями железа и марганца, по итогам наблюдений соединения железа были включены в перечень критических показателей загрязненности воды, что обусловило перевод из разряда «а» («загрязненная») в разряд«б» («очень загрязненная»). К характерным загрязняющим веществам Сысолы были отнесены соединения марганца, железа, меди и трудноокисляемые органические вещества.

Мезень – очень загрязненная. Загрязняющими веществами являлись трудноокисляемые органические вещества, легкоокисляемые органические вещества, соединения железа, меди и марганца.

Печора – в зависимости от течения загрязненная или очень загрязненная. Характерным загрязняющим веществом по всему течению оставались соединения железа. В двух пробах, отобранных у села Мутный Материк в августе и сентябре, были зафиксированы превышения установленного норматива для соединений никеля в 1,3 раза, в черте поселка Кырта в марте — в 3,9 раза. В августе в пробе у Мутного Материка содержание азота нитритного составило 2,4 ПДК. Хлорорганические пестициды контролировались у сел Усть-Цильма, Ермица и выше Якши.

Уса – очень загрязненная и грязная в зависимости от течения. Наиболее загрязненным оставался участок реки у села Усть-Уса.

Колва – грязная. Качество воды в черте села в 2020 году ухудшилось, что выразилось в значительном увеличении содержания соединений марганца.

Ижма – очень загрязненная. В черте совхоза «Изваильский» произошло ухудшение качества воды за счет увеличения перечня загрязнителей с 4 до 7 (добавились соединения меди, цинка и никеля). В результате 2-й класс («слабо загрязненная» вода) сменился на 3-й класс разряда «б» («очень загрязненная» вода). К характерным загрязняющим веществам повсеместно относились соединения железа, меди, алюминия, у Сосногорска к ним добавлялись трудноокисляемые органические вещества, у деревни Картаель — соединения цинка.

Полностью с докладом можно ознакомиться на сайте Минприроды Коми mpr.rkomi.ru