Состояние реки Печоры было в центре внимания форума «Экоарктика-2023», прошедшего в минувшую пятницу в Нарьян-Маре (НАО). Что удивительно, на нем не было ни одного статусного лица из Коми. Между тем, на форуме поднимались важные для соседей проблемы: хозяйственная деятельность в Припечорье и меры по охране окружающей среды.

Было 300, стало 12

По информации представителя Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Алексея Торцева, семга вылавливается на 24-х участках в Коми и НАО. Среднегодовой вылов – около 12 тонн. Средний вес – 5,4 килограмма. В этом году промысловый сезон не закончен, на конец августа было выловлено 2,5 тонны из 18 тонн квоты на 2023 год.

Депутат местного парламента Матвей Чупров спросил ученого: что нужно предпринять для восстановления запасов семги? Ведь еще в середине прошлого века в Печоре ежегодно вылавливали порядка 300 тонн семги и рыбы хватало всем.

Наука ответила: «Надо восстановить качество среды обитания на всем жизненном цикле семги от нерестовых рек в верховьях Печоры до Атлантики и, конечно, остановить браконьерство».

По средам у семги – «выходной»

Однако браконьерство по-прежнему процветает. Отчасти этому позорному явлению есть оправдание – людям надо как-то выживать.

Согласно заявлениям чиновников, уровень безработицы у нас стремится чуть ли не к нулю. А на самом деле в северных сельских районах царит тотальная безработица. Просто сельчане не хотят вставать на официальный учет. Ведь для этого надо ехать за «сто верст» в райцентр, тратиться на дорогу и оформление документов. Овчинка выделки не стоит, потому что пособие по безработице мизерное — от 1800 до 2500 рублей (и это с северными надбавками!).

Поэтому безработные обитатели Припечорья пытаются прокормиться сами, в том числе и за счет рыбного промысла.

Власти пытаются облегчить проход ценной рыбы к местам нереста, но это у них плохо получается. Вот ввели в Ненецком округе запрет на лов семги по средам, но один день лишь дает рыбе продвинуться чуть дальше, до следующих сетей.

Кстати, в Коми, в отличие от НАО, «рыбный день» так до сих пор и не ввели. Впрочем, даже этот запрет кардинально не может решить проблему.

Очевидно, что на какой-то период времени надо вводить полный запрет на вылов семги. Но об этом идут только разговоры, причем десятилетиями. Уж больно «вкусен» рыбный бизнес, чтобы вот так взять его и запретить. Дикая печорская семга особо ценится среди богатых московских гурманов. А они не любят менять свои привычки.

Планов громадье

Планами по оздоровлению водных объектов Припечорья на ближайший год поделился губернатор НАО Юрий Бездудный. Среди них – запрос федеральной поддержки на производство работ по подъему затонувших судов (на территории округа их более 50), переход от политики освоения рыбных ресурсов к их воспроизводству: «В округе запускаются два предприятия по выращиванию мальков сиговых пород и завод по разведению семги в Нарьян-Маре…».

А еще губернатор соседнего округа говорил о создании на Печоре любительских участков для жителей прибрежных населенных пунктов, чтобы они на законных основаниях могли вылавливать рыбу для личного потребления.

Заметим, что это планы властей НАО именно на ближайший год. То есть уже к следующему экофоруму губернатору надо будет предъявлять какой-либо результат. Но не факт, что он будет положительным.

Казна пустеет

Судя по статистическим выкладкам, для северных регионов наступают сложные времена. В Коми за первое полугодие 2023 года доходы в региональный бюджет сократились на 7,3 процента по сравнению с 2022 годом. Но ситуация в НАО еще хуже: показатель по доходам упал более чем на 35 процентов! Если снижение доходов продолжится, то уже не рыбу надо будет спасать, а людей. При остром дефиците бюджета сохранятся только социальные выплаты, о каких-то даже малозначительных инвестициях придется забыть.

А ведь надо еще проводить масштабные и дорогостоящие дноуглубительные работы. В прошлом году Печора обмелела настолько, что впервые в современной истории было прекращено паромное сообщение из поселка Щельяюр (Ижемский район) до Нарьян-Мара. Местные жители не могли вовремя вернуться из отпусков.

Где же усинский сиг?

В сентябре прошлого года там же в Нарьян-Маре на форуме «Экоарктика-2022» экс-министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Алексей Буткин удивил всех фантастическими прожектами. Он поведал миру о том, что будет построено новое современное рыбоводное предприятие мощностью не менее 5 млн штук молоди сиговых видов рыб. Местом расположения будущего предприятия станет Усинск.

«Планируемый объект позволит эффективно устранять последствия воздействия на водные биоресурсы, а также будет способствовать восстановлению и увеличению рыбных запасов Печорского бассейна», – жизнеутверждающе резюмировал Алексей Буткин.

Всего через три месяца после этого громкого заявления Алексей Буткин, не просидев и года в министерском кресле, ушел в отставку. С кого спрашивать за обещания в правительстве Коми, если редкий министр дорабатывает хотя бы год на своем посту?

О чем молчит Желтый дом

Почему же все-таки в Нарьян-Маре на экофоруме не было ни министров, ни депутатов от Коми? Выскажу свое предположение.

На форуме обсуждались не только актуальные экологические проблемы, но и возможное обустройство в районе устья Печоры газохимического комплекса, разработка Кумжинского и Коровинского газоконденсатных месторождений. То есть речь идет о том самом газоносном районе, где в советское время был произведен подземный ядерный взрыв, который привел к серьезным экологическим последствиям: пожар тушили несколько лет. Никто не дает гарантий, что при очередной попытке «овладеть» Кумжой ядерный могильник под Печорой не вырвется наружу. Тогда беда накроет все Припечорье.

Комитет спасения Печоры – самый последовательный критик планов по ведению промышленной деятельности в устье Печоры. Вполне логично, что его представителей не пригласили на этот экологический форум. Власти Коми также занимают последовательную позицию – они просто отмалчиваются, не было сделано ни одного официального заявления по Кумже. Поэтому вполне логично, что Желтый дом проигнорировал и сентябрьский экофорум.

Если кто подзабыл, напомню, что Печора протекает по территории двух субъектов России – Коми и НАО. Поэтому конструктивное обсуждение разного рода проблем возможно лишь при обязательном участии всех заинтересованных сторон, то есть по-соседски.

Сиди тихо, не буди лиха

Похоже, что власти Коми не хотят обсуждать состояние экологии в формате экофорума, то есть с привлечением недропользователей, науки, депутатов и общественников.

Подобие такой попытки было лет семь назад, когда на площадке Общественной палаты Коми обсуждалась идея проведения республиканского экофорума. Тогда решили только один вопрос: если проводить экофорум, то памяти Дмитрия Несанелиса — известного ученого, который в свое время работал топ-менеджером в крупных добывающих компаниях на Крайнем Севере и пытался наладить диалог с экологами и гражданскими активистами. Но на этом все и затихло.

А главный «тормоз» – это сама республиканская власть. Не надо ей никаких экофорумов. Зачем лишний раз поднимать экологические проблемы – рост числа стихийных мусорных свалок по берегам рек, бессилие перед лесными браконьерами и так далее? Лучше сидеть тихо и делать вид, что «все у нас хорошо».

Сергей МОРОХИН.