В понедельник Управление Федеральной службы судебных приставов сообщило, что арестовало вертолет, принадлежащий одному из авиаперевозчиков. В официальном сообщении название этого перевозчика не фигурирует, но догадаться несложно: на территории Коми есть только один авиаперевозчик-резидент – АО «Комиавиатранс».

О его непростом положении писано немало, и каждая такая запись, если она исходила от официальных кругов, обязательно сопровождалась оптимистической добавкой: «В настоящее время правительство республики разрабатывает комплекс мер, направленных на финансовое оздоровление и стабилизацию работы авиапредприятия».

Чтобы оценить масштаб происходящего с «Комиавиатрансом», достаточно заглянуть в картотеку связанных с ним арбитражных дел. Число их – 827 (!), и в подавляющем большинстве случаев авиапредприятие выступает ответчиком.

Свинцовая отрыжка «Эмбраеров»

– «Комиавиатранс» находится в критическом состоянии, –заявил исполняющий обязанности генерального директора Юрий Скрипин на рабочем совещании в Государственном Совете РК в среду. – Наша кредиторская задолженность к настоящему времени превышает четыре миллиарда рублей, из которой 2 миллиарда 836 миллионов относятся к категории срочной.

Основной долг – 1 миллиард 622 миллиона рублей – перед компанией «Газтехлизинг-Авиа» (ГТЛ-Авиа), через которую в 2014 году приобретались самолеты «Эмбраер». Пять красивых и стройных «железных птиц» стоимостью 5 миллионов долларов каждая летали на протяжении четырех лет. За этот срок выяснилось, что приобретенные у Китайских Южных авиалиний и эксплуатировавшиеся к тому времени уже десять лет самолеты изрядно поизносились, требовали частого ремонта и приносят лизингополучателю расходов больше, чем прибыли.

В январе 2020 года принадлежащее на сто процентов республике АО решило отказаться от «Эмбраеров», но, как говорил главный герой фильма «Старики-разбойники» Николай Сергеевич Мячиков, «избавиться от этой проклятой картины так же трудно, как ее украсть!» Или проще, по воровским законам: вход – рубль, выход – три (лизинг не может не прикручивать к исходной цене дополнительные надбавки при выкупных платежах).

В общем, роковое решение Вячеслава Гайзера о приобретении «Эмбраеров» обернулось сотнями миллионов нарастающего долга, часть которого, что естественно при эксплуатации зарубежных воздушных судов, исчислялась в долларах. Для ремонта и обеспечения запчастями «Комиавиатранс» заключил в конце декабря 2017 года договор с американской компанией BANNER AIRCRAFT INTERNATIONAL Inc. (BAI), а в октябре 2018-го – договор залога в случае роста долгов. Видимо, опытные американцы уже что-то подозревали.

Так оно и вышло. «Комиавиатранс» накопил около 1,4 миллиона долларов, и в сентябре 2020 года BAI подала иск с требованием возврата долга. В процессе стороны пришли к мировому соглашению, оно было подписано 9 ноября. Как следует из него, наши авиаторы обязались за семь месяцев выплатить иностранному партнеру 1,2 миллиона долларов, однако, конечно же, не смогли. «В случае ненадлежащего исполнения ответчиком условий мирового соглашения истец имеет право удовлетворить свои денежные требования за счет заложенного имущества», – говорится в мировом соглашении.

Под его действие подпали два вертолета МИ-8Т – 1986 года выпуска с местом базирования в Ухте и 1987 года выпуска с местом базирования в Печоре. Первый оценен почти в 76,5 миллиона рублей, второй – в 66,6 миллиона.

Под арест попал пока только первый из двух вертолетов, однако угроза ареста второго также высока.

– Этот арест накладывает ограничения по отчуждению воздушного судна, но эксплуатация вертолетов нами будет продолжена, – заметил в беседе с корреспондентом «Трибуны» Юрий Скрипин. – Они у нас в полетах не ограничены.

Долговые гири

«Кредиторка» оказывает на авиапредприятие тяжелое моральное давление, потому что эти гири не позволяют ни поддерживать парк в нормативном состоянии, ни зарабатывать.

– За последние годы мы потеряли потенциальные 330 миллионов, поскольку из-за огромных непогашенных долгов не можем участвовать в конкурсах, например, тех же «Роснефти», «ЛУКОЙЛа»,

Центра медицины катастроф, – сетовал в своем выступлении руководитель «Комиавиатранса».

– План финансового оздоровления должен предус-

матривать выделение из федерального бюджета нашему предприятию не менее пяти миллиардов рублей, и, конечно, следует реструктуризировать наши долги, в первую очередь – перед «ГТЛ-Авиа», – считает Юрий Скрипин. – И обязательно нужны субсидии для замены оборудования наших аэропортов. Сейчас их износ практически стопроцентный. Хоть закрывай.

А когда корреспондент «Трибуны» попросил уточнить, как скоро, теоретически, в правительстве России или Росавиации такой план мог бы быть рассмотрен, сказал:

– Сейчас одна из аудиторских фирм проводит у нас анализ хозяйственной деятельности. Затем он будет представлен обоим правительствам. И вот затем будем надеяться.

Валерий ВАЛЕНТИНОВ.