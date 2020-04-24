Приближающееся празднование 75-летия Великой Победы стало своего рода лакмусовой бумажкой для региональных властей, возможностью не только на словах, но и на деле, то есть материально поддержать наших ветеранов. Власти Коми, отказав в дополнительной финансовой поддержке «детям войны», этот тест провалили.



За последние три года благодаря высоким мировым ценам на энергоносители бюджет Коми бил рекорды по наполняемости. Только за 2019 год в бюджеты всех уровней из региона поступило более 244 миллиардов рублей! Профицит республиканского бюджета за 2019 год составил более 4 млрд 260 млн рублей. Казалось бы, вот она возможность оказать реальную поддержку «детям войны» по случаю знаменательной даты. Как это уже сделали власти Санкт-Петербурга, Якутии, Ненецкого автономного округа, других регионов, изыскавшие возможность к 9 Мая поддержать «детей войны» единовременными выплатами в размере от трех до пяти тысяч рублей.

Более того, многие регионы нашли возможность дополнительно к федеральным денежным выплатам ветеранам войны, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, другим категориям граждан добавить и региональные. В том же Ненецком автономном округе участники Великой Отечественной войны помимо федеральных 75 тысяч рублей получили еще и по 150 тысяч рублей из регионального бюджета.

У нас же по всем категориям ветеранов дополнительной поддержки – ноль!

Чиновничье равнодушие распространяется не только на «детей войны», но и на все старшее поколение. Например, в той же Москве пожилым людям старше 65 лет власти обещали выплатить по четыре тысячи рублей за примерное соблюдение режима карантина. В Коми такой вариант поддержки пенсионеров даже не обсуждался, хотя эпидемиологическая ситуация у нас не лучше, чем в Москве.

Для справки. В Коми, по данным на 1 января 2020 года, число граждан, родившихся и проживавших на территории СССР в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, составляло 33 тысячи 268 человек (в 2016 году «детей войны» было более 43 тысяч).

Сергей МОРОХИН.