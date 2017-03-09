Как сообщает Минсельхоз РК, принимаются меры по недопущению на территории республики вируса гриппа птиц.
С начала года в нескольких российских регионах зафиксированы очаги «птичьего гриппа». Это Краснодарский край, Чеченская Республика, а также Калининградская, Воронежская и Московская области.
«Занос вируса гриппа птиц на территорию Республики Коми возможен в период весенних перелетов дикой водоплавающей птицы к местам гнездования, при несанкционированном ввозе птицы для продажи населению, а также при ввозе из неблагополучных регионов декоративной птицы для реализации в зоомагазинах», — отметил заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Александр Полугрудов.
По словам А. Полугрудова, республиканской ветеринарной службой уже предпринят ряд дополнительных мер по недопущению вируса гриппа птиц на территорию Коми. Специалистами проведена разъяснительная работа с руководителями птицеводческих предприятий о необходимости строгого соблюдения правил по борьбе с гриппом птиц. Птицеводческие хозяйства республики функционируют в режиме закрытого типа в соответствии с ветеринарными правилами. На предприятиях ужесточен пропускной и ветеринарно-санитарный контроль.
До владельцев птицы всех форм собственности, а также владельцев зоомагазинов доведена информация о необходимости немедленного информирования специалистов государственных ветеринарных станций по борьбе с болезнями животных обо всех случаях массового заболевания или падежа птицы.
В Коми опасаются заразы
Как сообщает Минсельхоз РК, принимаются меры по недопущению на территории республики вируса гриппа птиц.