В Коми опасаются заразы

Верховный суд Коми оставил в силе заочный арест беглого директора «Воркутаугля» Вадима Ларина.

Четверть молочных продуктов в России некачественная, и при этом их потребление за три года упало на 15%.

Охотникам необходимо отчитаться о своих трофеях за осенне-зимний сезон.

В Сыктывкаре, Ухте и Воркуте ликвидируют территориальные подразделения по опеке и попечительству.

Мэрия Инты потратит миллион рублей на отлов бродячих собак.

11 марта в Сыктывкаре стартует чемпионат республики и параллельно — межрегиональный турнир по смешанным единоборствам.

В Ухте и Печоре закрываются филиалы банка «Таврический».

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