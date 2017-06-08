В Коми опять разгулялась стихия

На трассе Сыктывкар—Нарьян-Мар в конце прошлой недели в дорожный плен попали сотни автомобилистов.

На печально известном отрезке Малая Пера—Ираель вода подмыла участок автодороги. Смекалистые ижемцы доставили туда моторную лодку и на ней перевозили пассажиров. А в это время увязшие в непролазной грязи легковые машины перетаскивал специально дежуривший КамАЗ.

Трусово не боится

В Сосногорском поселке Керки под водой оказался висячий мост — местная «достопримечательность».

Особую тревогу паводок доставил жителям Усть-Цилемского района. Возле села Усть-Цильма только за прошлые сутки уровень воды поднялся почти на полметра. В этом году далеко вышла из берегов не только Печора, но еще Цильма и Пижма. 6 июня в сельском поселении «Трусово» был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Там оказались подтоплены пятнадцать придворовых территорий.

Дом Якова Теранова расположен в низине — вода поднималась выше пола. По словам Якова Ефимовича к паводку он готовился тщательно — власти заранее предупредили его.

— В зону затопления в Трусово попали 33 человека, в том числе шестеро детей, — говорит глава поселения Елена Дуркина. — Под водой оказались здание почты и часть земельного участка средней школы. В деревне Филиппово подтоплены были 14 домов, в которых проживают 34 жителя, в том числе 7 детей. Затоплена автомобильная дорога — въезд в населенный пункт.

Сельчане оперативно возвели дамбы в нижней части деревни, на возможных местах захода воды в населенный пункт.

Бугаево приготовилось

В полной «боевой готовности» половодье встречает поселение «Окунев Нос».

— Затоплению у нас обычно подвержена деревня Крестовка. В 2014-15 годах населенный пункт почти полностью уходил под воду, — говорит глава поселения «Окунев Нос» Татьяна Филиппова. — В этом году вода поднялась до 883 см. В деревне постоянно проживают шестнадцать человек, пять из них – пенсионеры. Детей нет, из соцбъектов — лишь дизельная станция. В случае необходимости жителей эвакуируют на водном транспорте, а шесть лошадей, которых держат в деревне, отгонят на безопасное место.

— Паводок — всегда испытание. И для жителей, и для властей, — обеспокоен ситуацией глава поселения «Среднее Бугаево» Леонид Дуркин. — Угроза подтопления возникла и в этом году. Пик паводка еще не пройден. Мы живем в пойме Печоры, и она нам диктует правила жизни. Как только открылась Уса, сразу же Печора вышла из берегов. Мы оказались отрезанными от внешнего мира, оставшись на Бугаевском острове. Но у нас все жители к весенним неприятностям привыкшие, как действовать — хорошо знают.

В Среднем Бугаево находятся 185 жителей, 61 — в деревне Верхнее Бугаево. Если вода будет прибывать, свыше 40 человек готовы эвакуироваться из мест затопления в центры временного размещения. На этот случай у сельчан готовы лодки.

Пока мы готовили этот материал, вода в поселении прибыла почти на полметра. Центральная дорога села Среднее Бугаево оказалась под водой.

Изрядно понервничать приходится и жителям Ермицы. По словам наблюдателя водомерного поста Дмитрия Кислякова, последние сутки вода начала интенсивно прибывать, но до критического уровня в запасе есть еще почти два метра. Данные на гидрологическом посту снимают два раза в сутки.

Отметим, в Усть-Цилемском районе на время паводка находится сводный отряд из 11 спасателей, из них семь сотрудников – Сыктывкарского отряда, три — ухтинского.

Наталья КОЛОДИНОВА.